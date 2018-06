Ketzin/Havel

Auf der Suche nach einer Kulturstätte in Ketzin, wo man auch „mal lauter sein darf und sich keine Anwohner beschweren“, ist Volkmar Richter eine Idee gekommen: „Wir könnten doch das verlassene Dorf wiederbeleben. Dort draußen würde niemand gestört“, sagte er Dienstagabend im Ketziner Kulturausschuss. Er meint Knoblauch, zwischen Ketzin und Falkenrehde gelegen.

1969 nach dem Austritt von Gas aus dem unterirdischen Speicher auf Anweisung der Regierenden verlassen, schlummert der Ortsbereich seither vor sich hin. Es gibt noch einige alte Gebäude, unter anderen eine Scheune, aber sonst ist das dort „eine bewachsende Wüste“, wie es Volkmar Richter nennt.

Freilichtbühne ist nicht geeignet

Der Rentner, der sich politisch als Kreisvorsitzender der FDP im Havelland engagiert und als sachkundiger Einwohner im Ketziner Bauausschuss mitarbeitet, machte sich Gedanken über die kulturellen Angebote in der Stadt und stolperte dabei über das Problem der Freilichtbühne in der Altstadt. „Die hat aus mehreren Gründen keine Zukunft“, weiß Richter. Es fehlt eine Überdachung und die umliegenden Wohnhäuser sind zu dicht dran, so dass immer Lärmbelästigungen drohen, wenn dort Open-Air was los sein würde.

Also erinnerte sich Volkmar Richter an Knoblauch, fuhr mehrfach mit dem Rad und dem Auto dorthin, recherchierte in den Archiven und kommt zu dem Schluss: „Dort eine kulturelle Stätte einzurichten, wäre ideal. Mal abgesehen von Kosten und Eigentumsverhältnissen.“

Schwierige Eigentumsverhältnisse

Auf dem gesamten Areal gebe es mehr als 100 Eigentümer. Für die Teilfläche, der er im Auge habe, seien es unter zehn. Er habe aber noch mit niemandem gesprochen, habe auch noch kein fertiges Konzept für eine Kulturstätte. Er wolle seine Ideen öffentlich präsentieren, um Mitstreiter zu finden, die sich an dem Projekt gedanklich beteiligen möchten, sagte er im Ausschuss. Ein idealer Spielort für Konzerte sei zum Beispiel die alte Kiesgrube. Kleine Veranstaltungen könnte es auf dem Burgwall geben. „Zufahrten sowie Strom- und Wasseranschluss sind noch vorhanden. Parkflächen könnten ohne großen Aufwand hergerichtet werden“, so Volkmar Richter.

„Rock am Ring“ im Kleinformat

Grundsätzlich befürworteten alle Ausschussmitglieder die Gedanken des Ketziners. „So ein kleines ’Rock am Ring’ könnte ich mir vorstellen“, meinte Ausschussvorsitzende Renate Donat (Linke). Bürgermeister Bernd Lück sprach von „gewaltiger Zukunftsmusik“ allein wegen der Eigentumsverhältnisse.

Wer Volkmar Richter unterstützen möchte, kann sich beim ihm melden unter: 033233/2 00 11.

Von Jens Wegener