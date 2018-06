Tremmen

Auf diesen Auftritt hatte Lothar Lehnhardt lange gewartet und dafür wahrscheinlich auch lange geprobt: Der Chef des Vereins „Förderkreis Dorfmuseum Tremmen“ empfing am Mittwochnachmittag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und das Gefolge im kleinen Tremmener Museum in alter Tracht mit den Worten: „Da sind ja die neuen Lehrlinge.“ Um sich dann aber schnell zu korrigieren. „Ach nee, das ist ja unser Präsident.“

Lothar Lehnhardt war es auch, der den Ministerpräsidenten eingeladen hatte, „das schönste Dorf im Havelland“ zu besichtigen. Der sagte zu und machte Mittwoch auf seiner „Zukunftstour Heimat“ in dem 750-Einwohner zählenden Ortsteil von Ketzin/Havel Station.

Besonderer Empfang im Museum

Bevor es im Dorfmuseum selbst gebackenen Bienenstich und Kirschkuchen gab, Lothar Lehnhardt über die knapp 20-jährige Geschichte des Museums erzählte, über die derzeit 40 Vereinsmitglieder und die ehrenamtliche Arbeit, die die Mitglieder leisten, war Dietmar Woidke zunächst Gast auf dem einzigen, vollständig erhaltenen Vierseitenhof des Ortes – dem heutigen Pferdehof von Familie Bialek.

Inhaberin Petra Bialek erzählte von den 34 Pferden, davon 25 eigene, die in den Ställen stehen. „Nicht nur zu Reitkursen melden sich Leute an, auch Touristen, die ein paar Tage auf einem Reiterhof verbringen wollen.“ Deshalb habe man eine große Ferienwohnung und in einem Gebäude Platz für 30 Doppelstockbetten geschaffen, die Schulklassen nutzen. Tremmens Ortsvorsteher Thoralf Palm würdigte das Engagement der Bialeks fürs Dorfleben. „Jedes Jahr wird der Weihnachtsmarkt mit etwa 15 Ständen auf diesem Vierseitenhof abgehalten.“

Autogramm ins Fotoalbum

Und wenn die Schulkinder wissen wollen, wie eine Kuh aus der Nähe aussieht oder mal frische Kuhmilch kosten wollen, dann meldet Petra Bialek die Gruppe bei Dietmar Steglich an. Der leitet die Agrar Produkte GmbH Tremmen. Ein Betrieb, der nach der Wende entstanden ist, weil sich fünf Alteigentümer zusammengetan haben, die immer noch in der GmbH dabei sind. „Heute sind wir gut aufgestellt, wir beschäftigen 15 Mitarbeiter und produzieren 2,6 Millionen Liter Milch“, wie Dietmar Steglich erklärte.

Nach einem kurzen Abstecher in die Tremmener Dorfkirche, in der Heike Meißner auf die „tolle Außenansicht mit zwei Zwiebeltürmen und einer Außenkanzel verwies, weil es früher eine Pilgerkirche war, die anlocken sollte“, gab Dietmar Woidke dann ein Autogramm: Die Tremmenerin Ulla Kissmann war mit einem Fotoalbum gekommen. „Das sind Sie 2013 mit meiner Tochter Claudia vor dem Katastrophenschutzzentrum in Rathenow drauf. Es fehlt ihre Widmung“, sagte die Rentnerin. Der Ministerpräsident unterschrieb und nahm die Dame zum Abschied in den Arm.

Bäume für die Fußball-WM

Was die Baumschule Lorberg in Tremmen als Arbeitgeber für 170 Menschen aus der Region und für die Stadt Ketzin/Havel tut, davon konnte sich der Brandenburger Regierungschef bei einer kleinen Rundfahrt durch die Baumlandschaft überzeugen. „40 Prozent unseres Geschäftes sind mittlerweile Aufträge aus dem Ausland“, sagte Firmenchef Stefan Lorgberg.

Gerade in diesen Tagen seien die letzten Solitäre nach Russland zur Fußball-WM geliefert worden. Viele Bäume vor den WM-Stadien, die dort vor einem oder zwei Jahren gepflanzt wurden, stammen von Lorberg. Für Dietmar Woidke ist Tremmen eine Reise wert: „Ich bin begeistert von den vielen großen Gehöften und von dem Zusammenhalt im Dorf“, sagte er und fuhr weiter zum Besuch der MAZ-Lokalredaktion in Falkensee.

Von Jens Wegener