Etzin

Das modernste Feuerwehr-Fahrzeug der Stadt Ketzin/ Havel steht jetzt im Ortsteil Etzin. Bürgermeister Bernd Lück übergab gestern den Schlüssel den Kameradinnen und Kameraden der Freiweilligen Ortsfeuerwehr Etzin. „Gerade die zum Teil ungünstige Löschwasserversorgung im Etziner Gewerbegebiet machen den Einsatz des Fahrzeuges unentbehrlich“, sagte das Stadtoberhaupt.

Fünf Jahre gewartet

Mit fünfjähriger Verspätung begann das TLF 4000 ST seinen Dienst in Etzin und löste ein 30 Jahre altes Fahrzeug ab. Das neue 16-Tonnen-Fahrzeug auf einem Fahrgestellt von MAN mit 290 PS rückte am Heiligen Abend bereits zu seiner ersten Bewährungsprobe aus. Bekämpft werden musste ein Schornsteinbrand in Gutenpaaren.

„Wir haben uns sofort an das Fahrzeug gewöhnt“, sagte Michael Baruth, der seit drei Jahren als Ortswehrführer verantwortlich und einer von bisher drei Kameraden ist, die das neue 303 789,77 Euro teure Fahrzeug (davon 140 539 Euro vom Land Brandenburg) auch führen dürfen.

Neue Navigationstechnik

Klimaanlage, Rückfahrkamera mit Einsatz-Navigations-Technik, die die Koordinaten direkt von der Leitstelle bei Alarmierung auf das Navigationsgerät im Fahrzeug schickt, sorgen in Zukunft dafür, dass sich die Feuerwehr nicht mehr verfahren kann. „Wir sind in allem schneller geworden“, sagte Wehrführer Baruth, der im Hauptberuf Soldat bei der Bundeswehr ist: „Als Automatikfahrzeug fährt es sich einfach super.“

Vorbereitet auf Waldbrände

Dadurch, dass das Fahrzeug mit Mitteln des Förderprogrammes für Stützpunkt-Feuerwehren finanziert wurde, soll es auch überörtlich zum Einsatz kommen, so bei Waldbränden. „Dies ist ein Elite-Fahrzeug für eine neue Elite-Einheit“, meinte einer der Kameraden und freute sich schon auf den nächsten Einsatz.

Löschen mit Wasser und Schaum

Neben verschiedenen Löschmöglichkeiten – 4 200 Liter Wasser, 500 Liter Schaumbildner und ein Wasserwerfer auf dem Dach – verfügt das Fahrzeug über eine Einrichtung unter der Fahrzeugkabine, mit der Erd- und Wiesenfeuer bekämpft werden können. Auch die Handhabe der neusten Rettungsgeräte würde schneller gehen.

„Wir wollen, dass so viele Einsatzkräfte wie möglich das Fahrzeug beherrschen“, sagte Steffen Vogeler, erster Hauptbrandmeister Ketzins, der froh ist, dass die Halle in Etzin groß genug für den Neuzugang ist.

Von Ulrich Hansbuer