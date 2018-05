Beim diesjährigen Ketziner Stadtfeuerwehrtag in Tremmen bekamen interessierte Besucher am Sonnabend einen Einblick in die Arbeit der Brandbekämpfer. So konnten sie bei einer Übung dabei zusehen, wie eine verletzte Person aus einem Unfallauto gerettet wird. Leider hielt sich das Zuschauerinteresse an dem Tag aber in Grenzen.