Ketzin/Havel

Neugierig blickten Finja, Sandra und Oana auf all das bunte Treiben um sie herum. Oft verschwanden sie bei der zeitweilig drückenden Hitze lieber im Schatten ihres Quartiers auf Zeit. Joachim Kuntzagk von „der ersten Alpaka-Farm im Havelland“ in Börnicke musste sie schon mit einem Leckerli an den Zaun ihres Geheges locken, kuschelte kurz, und geduldig ließen sich die Alpakas, südamerikanische Kleinkamele, von den Jüngsten auf dem Arm ihrer Eltern streicheln.

Nebenan hatte Nora Kuntzagk Schals, Mützen und andere Strickwaren aus dem Edelhaar der Alpakas im Angebot. „Die halten wunderbar warm und sind, wenn sie naturbelassen bleiben, gut für Allergiker geeignet“, erklärte sie.

Unterstützung von Feuerwehr und Mikado

Es war eine der zahlreichen Möglichkeiten, am Sonnabend an der Freilichtbühne einen entspannten Nachmittag zu erleben. Die Stadt Ketzin/Havel hatte zum alljährlichen Familientag eingeladen, wurde dabei vom Verein Mikado und der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Dabei waren auch die Tanzeleven der Tanzschule Hüftschwung, die immer wieder mit ihren temperamentvollen Auftritten Groß und Klein begeistern.

Vor der Bühne ging es dagegen sehr bunt zu. Mit Clown Rummel und dem Mitmachzirkus „Schubidu“ wurden die Jüngsten selbst zu Programmgestaltern – sie machten einfach mit. So nebenan auch Linelfort (3). Sie versuchte sich, auf so einer Art Hubstuhl sitzend, an einem Strick selbst nach oben zu ziehen.

Bei der Fähre im Stau gestanden

Und das klappte zum Erstaunen von Mama Anne Winter aus Bad Belzig schon recht gut. „Um Freunde zu besuchen, haben wir erst mal zwei Stunden an der Ketziner Fähre im Stau gestanden, nun sind wir froh, endlich hier zu sein“ erzählte sie und lobte das abwechslungsreiche Programm. Für „Jung und Alt“, wie sie betonte.

Eine Gruppe der Tanzschule Hüftschwung beim Auftritt auf der Freilichtbühne. Quelle: Wolfgang Balzer

Die Abwechslung nutzte auch Lennard (3) am „Kehrrad“. Er war mit Mama Andrea Liehmann aus Etzin zum Familientag gekommen und probierte mehrere Stationen am „Neugierexpress“, bei dem kindgerecht kleine technische Raffinessen zu erleben waren. Hier strampelte Canluka (5) auf einem Fahrrad und staunte, als dabei vor ihm auf dem Tisch die große Eisenbahn Fahrt aufnahm. „Hier sieht man, wie sich Energie in Bewegung umsetzen lässt“, lachte Mama Jaqueline Alt aus Seeburg und lobte den Familientag. „Es wird so viel für Kinder geboten, das müsste es öfter geben“, sagte sie.

Mit der Oma zum Familientag

Ein Blick über die Freilichtbühne konnte das nur bestätigen. In der Ecke polterte der Ball der Street-Soccer an die Bande, Kinder tobten auf der Hüpfburg, die Feuerwehr lud am späten Nachmittag zum Mitfahren ein und von Jaqueline Wille, sonst Paretzer Schlossführerin, ließ sich gerade Maria (10) ein Phantasie-Bild schminken. Sie war mit ihrer Schwester und ihrem Besuch, Oma Ludmilla Franke aus Bötzow, zum Familientag gekommen. Am Stand der Stadtbibliothek konnten die Besucher für eine kleine Spende überzählige Bücher mitnehmen.

Klar, dass Eis, Kuchen und Deftiges vom Grill zum Angebot gehörten. Und weil in der Stadt viel von der Wiederbelebung der Freilichtbühne gesprochen wird, lud die Stadt nach dem Familientag gleich noch zum Tanz mit DJ Danny ein.

Von Wolfgang Balzer