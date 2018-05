Ketzin/Havel

Die neue Baumschutzsatzung erhitzt die Gemüter in Ketzin – jedenfalls die der Stadtverordneten und der in den Ausschüssen aktiven berufenen Bürger. Obwohl es bereits in lange Diskussionen über das Papier gab, wurde die anstehende Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung verschoben. Mehrheitlich folgten die Abgeordneten dem Antrag von Thoralf Palm (CDU), vor einem Beschluss noch mal intensiv und ausgiebig über Inhalte zu diskutieren.

Die derzeit gültige Baumschutzsatzung der Stadt stammt aus dem Jahr 2006. Sie muss allein deshalb geänderet werden , weil „wir uns an neue rechtliche Vorgaben anpassen müssen“, hatte Bürgermeister Bernd Lück (FDP) erneut betont.

Nachteile für Grundstückseigentümer befürchtet

Das akzeptierten die Stadtverordneten auch, nur gehen ihnen einige zusätzliche Änderungen im neuen Papier zum Schutz der Bäume zu weit. Vehement protestierte Eckehard Roß (Freie Wähler Etzin) sowohl im Fachausschuss als auch in der Stadtverordnetenversammlung gegen die Vorschläge der Verwaltung: „Wer will uns denn zwingen, jetzt plötzlich schärfere Bestimmungen zum Beispiel zu Obstbäumen aufzunehmen? „Man könne doch nicht einem Grundstückseigentümer Steine in den Weg legen oder Auflagen erteilen, weil er irgendwann mal einen Obstbaum im Garten gepflanzt hat, den er jetzt aber nicht mehr will“, sagte er.

Nur rechtliche Änderungen einarbeiten

Michael Werner (SPD) geht sogar noch weiter. Er plädiert dafür, nur die rechtlichen Dinge zu ändern und argumentierte: „Jeder sollte auf seinem privaten Grundstück selbst entscheiden können, ob er einen Baum entfernt. Denn wenn der Baum beim Sturm umkippt, das Haus oder Personen beschädigt, dann muss er den Schaden auch selbst tragen.“

Über die Satzung wird erneut im Bau- und Umweltausschuss am 4. Juni beraten.

Von Jens Wegener