Ketzin/Havel

Ebenso feierlich wie bunt ging es Freitag im Ketziner Seniorenzentrum „ Kurt Bohm“ zu. Milena Friedrich aus Falkenrehde und Musiklehrer Hartmut Vogt von der Musik- und Kunstschule Havelland spielten Folk-Variationen für zwei Gitarren, Pflegdienstleiterin Heike Voigt rezitierte zu den bunten Farben des Frühlings und eröffnete damit die erste Ausstellung des Jahres im evangelischen Seniorenzentrum.

Tiere, Blumen und Landschaften

Gestaltet wurde sie von den Hobbymalerinnen Helga Stimming (Jahrgang 1958) und Sylvia Pirok Jahrgang (1955). Die Künstlerinnen verwendet dabei stimmungsvolle, manchmal fast schon sentimental wirkende Motiven von der Ostsee, aber auch farbenfrohe Blumen- und Tiermotive. Weil beide in den Kloster Lehniner Ortsteilen Nahmitz und Netzen mitten in der Natur leben, zeigen sie entsprechende Motive ihrer Heimatorte. So fielen den Eröffnungsbesuchern die tanzenden Kraniche auf. „Diese Farben sind noch frisch, die habe ich erst vergangene Woche aufgetragen“, erzählte Sylvia Pirok. Die anmutigen Vögel stünden in diesen Tagen auf den Feldern und Wiesen vor ihrer Haustür und seien tolle Motive, meinte sie. Sylvia Pirok malt „alles was schön ist“. Ob Blumen, Landschaften oder diese Kraniche.

„Es sind wirklich sehr hübsche Bilder. Die werde ich mir öfter ansehen“, freute sich Bewohnerin Elfriede Menke über die neue Ausstellung. Ihr pflichtete Mitbewohnerin Marta Swirkowski sofort bei.

Nach Bandscheibenvorfall zum Malen gekommen

Dass auch ein Bandscheibenvorfall zu dem schönen Hobby Malerei führen kann, erzählte Helga Stimming. Da sie sich nur eingeschränkt bewegen konnte, kaufte ihr Mann zum Zeitvertreib „Malen nach Zahlen“. Aber diese Vorgaben seien ihr bald zu langweilig geworden. So habe sie angefangen, eigene Motive zu gestalten. „Die wurden von mal zu mal schöner“, sagte sie nicht ohne Stolz. Besonders meint sie damit ihre Bilder von der Ostsee. „Schuld“ war ihre Cousine, „die mich einfach zu einem Malkurs angemeldet hat. Darüber bin ich heute richtig froh“, sagte Helga Stimming.

Gelernt von Joachim Fiedler

Bei Joachim Fiedler lernten beide Hobbymalerinnen ihr künstlerisches Handwerk – über einen Zeitraum von sechs Jahren. Erfolgreich, wie die Bilder und die Freude der Betrachter beweisen.

Beide Künstlerinnen haben ihre Bilder bereits auf mehreren Ausstellungen präsentiert, unter anderem im Potsdamer Max-Planck-Institut auf der „Off Art“ in Brandenburg.

Die neue Ausstellung kann täglich im Ketziner Seniorenzentrum in der Potsdamer Straße besucht werden.

Von Wolfgang Balzer