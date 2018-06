Paretz

Woher bekommt die Feuerwehr ihr Löschwasser, was ist zu tun, wenn der Weihnachtsbaum brennt? Das sind zwei der Themen, mit denen sich die Kinder der Vorschulgruppe in der Paretzer Kita Havelfrüchtchen beschäftigen. Als Paretzer Löschbande, wie sie sich selbst nennen, lernen sie spielerisch Grundlagen im Brandschutz, üben auch mal Pflaster kleben und den Umgang mit (ausrangierten) Feuerlöschern.

Viele Kinder wollen der Feuerwehr treu bleiben

Die fünfjährige Johanna mag am liebsten die Übungen mit der Feuerspritze. „Aber eigentlich alles“, merkte sie einen Moment später noch an. Lena fährt besonders gern mit der Feuerwehr. Erik übt am liebsten Löschen. In dieser Woche ging jedoch für alle die Zeit bei der Paretzer Löschbande zu Ende. Als Erinnerung bekamen sie eine Urkunde und einen Anstecker mit einem Feuerwehrsymbol. Den gestaltet seit sechs Jahren Saskia Schulz, in Handarbeit. Die meisten Kinder, so auch Erik, wollen aber unbedingt weiter üben. Das können sie zum Beispiel in der ersten und zweiten Klasse der Ketziner Europaschule in der Arbeitsgemeinschaft Grisu, die von den Kameraden Ronny Drafehn und Mark Thierbach betreut wird, und auch bei den Feuersalamandern, bei der Paretzer Ortswehr.

Paretzer Kameraden betreuen insgesamt 30 Kinder

30 Kinder, im Alter bis zu zwölf Jahren, betreuen die Paretzer Kameraden insgesamt. „Eine zeitaufwendige, ehrenamtliche Arbeit, aber alle machen sie gerne. Es soll schließlich unser Nachwuchs werden“, sagte der frühere Feuerwehrchef Detlef Hinze, der selbst vor genau 50 Jahren in die Paretzer Jugendfeuerwehr eintrat.

Projekt kommt bei den Eltern gut an

Der Abschied der kleinen Kameraden fällt auch Erzieherin Stefanie Menke nicht leicht. Seit sechs Jahren betreut sie selbst als Mitglied der Feuerwehr gemeinsam mit Detlef Hinze die Löschbande. Das Projekt kommt auch bei den Eltern gut an. „Oft fragen sie schon bei der Anmeldung, ob diese kindgerechte Brandschutzerziehung weitergeführt wird. Die Muttis freuen sich, wenn sie sehen, was wir hier machen“, erzählte Stefanie Menke.

Feuerwehr könnte mehr Platz gebrauchen

Detlef Hinze schlug allerdings auch kritische Töne an. In der Paretzer Feuerwehr gebe es zu wenig Platz. Die Ausrüstung des Feuerwehrnachwuchses hängt teilweise übereinander und auch die Helme sind gestapelt.

Von Wolfgang Balzer