Ketzin

Die Polizeiverwaltung Ketzin/ Havel schrieb am 29. Oktober 1921 an das preußische Ministerium des Innern: „Gestern, Freitag, den 28. Oktober d. Jahres, abends 6.10 Uhr, drangen sechs Räuber, darunter vier maskiert durch die Hoftür in das hiesige Postamt ein, zwangen die dort anwesenden zwei Beamten und vier Beamtinnen mit vorgehaltenem Revolver zur Ruhe und raubten den Barbestand des Postamtes mit etwa 60.000 Mark und einen Markenbestand von ca. 250 000 Mark. Die Fernleitungen wurde zerstört, die Hörer abgeschnitten und mitgenommen.“

Weiter teilte die Polizeiverwaltung mit: „10.000 Mark Belohnung setzt das Reichspostministerium aus für zweckdienliche Angaben, die zur Ermittlung der Täter und zur Wiederherbeischaffung der geraubten Werte führen“. Dieses Ereignis ist als Ketziner Postraub in die Geschichte eingegangen.

„Ein dreister Überfall“

Der „Ketziner Anzeigers“ befasste sich am Tage nach der Tat ausführlich mit dem Raub. „Ein dreister Überfall, der an Szenen aus Wildwest erinnert, wurde gestern Abend kurz nach 6 Uhr auf das hiesige Postamt ausgeführt. Etwa 313.700 Mark in barem Geld und Wertzeichen fielen den Räubern in die Hände.“

Kurz nach 18 Uhr: „Gerade hatte einer der anwesenden Unterbeamten den Haupteingang geschlossen, und war wieder nach dem Hauptschalterraum zurückgekehrt, während der andere mit Briefe stempeln beschäftigt war. Von den vier diensthabenden jungen Damen war eine am Klappenschrank tätig, die anderen beschäftigten sich mit dem Abschluss.“

Viele Marken in der Beute

Plötzlich sei die hintere Tür geöffnet worden. „Ein junger Mensch sprang mit einem Satz mit erhobenen Revolver herein und rief: ,Ruhig, Hände hoch!’“, berichtet die Zeitung weiter. Und: „Hinter ihm folgten sofort fünf weitere Kerle mit schwarzen Masken vor den Gesichtern. Der Erstere trieb die Beamten in eine Ecke und hielt sie mit dem Revolver in Schach, sie dürften sich nicht rühren und sollten ja nicht rufen, das ganze Postamt sei umstellt.

Die anderen Banditen packten das zur Abrechnung bereitliegende Bargeld in Höhe von etwa 65 000 Mark in einen Rucksack ein, ebenso die vorhandenen Marken und Wertzeichenbestände, die etwa 248 700 Mark betragen haben dürften.“

Telefonleitungen gekappt

Nun sorgten die Verbrecher vor, dass ihre Verfolgung schwerer wird. „Einer der Räuber ging sofort an den Klappenschrank und schnitt die Schnüre der Apparate durch, sogar die Hörer hat er abgeschnitten und zum Teil mitgenommen. Auch den Morseapparat versuchte er zu zerstören. Damit das Amt verhindert wurde, Hilfe herbeizurufen, und nach außerhalb Meldung zu machen“, las man am nächsten Tag.

Und: „Als die Räuber alles Verwertbare eingepackt hatten – selbst die Abschlusslisten nahmen sie mit –, verschwanden sie wieder unter der Drohung, sie würden eine Handgranate, die sie auch vorzeigten, außen an der Tür befestigen.“

Klare Ansage an die Postmitarbeiter: „Vor Ablauf einer Stunde sollte keiner der Beamten versuchen, herauszukommen. Im nächsten Augenblick ratterte ein vor der Post stehendes Auto und damit verschwanden die Räuber mit samt ihrer Beute.“

Auf dem Weg nach Tremmen

Der Führer eines von Etzin her kommenden Fuhrwerks berichtete später, dass ihm ein Auto mit mehreren Personen auf dem Weg nach Tremmen begegnet sei. Jedenfalls sind dies die Räuber gewesen, die wahrscheinlich auf Umwegen Berlin erreichen wollten.

Der herbeigerufene Postvorsteher verständigte die Polizei von dem Vorfall. 20 Minuten nach der Tat waren die Kriminalpolizeien von Berlin, Spandau und anderenorts und die Bahnstationen verständigt. Die Landstraßen zu den größeren Orten in der Umgebung von Ketzin/ Havel wurden gesperrt.

Berüchtigte Schwerverbrecher

Ein Teil der Bande ist den Ermittlern ins Netz gegangen: Am 1. August 1922 wurden drei der Banditen, alle berüchtigte Schwerverbrecher, in Berlin gefasst. Aus dem „Ketziner Anzeiger“ erfuhr man am 23. August 1922: „Die Posträuber sind zum größten Teil hinter Schloss und Riegel gebracht. Von der Beute der Räuber ist aber erst ein kleiner Teil wiedergefunden worden. Es fehlen noch etwa 280.000 Mark in Wertzeichen.“

Um diese wieder zu bekommen, setzte die Oberpostdirektion eine Belohnung aus – zehn Prozent des Wertes. Die geraubten Versicherungsmarken erkannte man den dem Aufdruck „Provinz Brandenburg“. Weiter las man: „Mitteilungen, die vertraulich behandelt werden, nehmen das Raubdezernat der Kriminalpolizei in Berlin und die örtlichen Polizei- und Postbehörden entgegen.“

Die gefassten Posträuber ihre verdiente Strafe. Der Anführer Paul Görisch, der schon mehrere Überfälle auf Postämter auf dem Gewissen hatte, ist 15 Jahre ins Zuchthaus gesperrt worden.

Von Helmut Augustiniak