Ketzin/Havel

Das hat es in dem Ausmaß in der Havelstadt Ketzin noch nicht gegen: Grundstückseigentümer in der Werderschen Straße werden jetzt von der Stadtverwaltung aufgefordert, zu versiegelte Fläche zurückzubauen. Außerdem müssen sie als Strafe zusätzlich Bäume und Sträucher pflanzen.

Zu diesem drastischen Schritt haben sich die Stadtverordneten entschlossen, nachdem im Vorfeld durch Luftaufnahmen und Kontrollen festgestellt worden war, dass auf einigen der dortigen Grundstücke mehr bebaut wurde, als nach dem 1993 beschlossenen und 2004 geänderten Bebauungsplan zulässig ist. „Grundsätzlich ist laut Baurecht eine maximale Überschreitung der Grundflächenzahl von 10 Prozent möglich“, erklärte Bauamtsleiterin Sabine Pönisch im Hauptausschuss.

Was zu viel ist, ist zu viel

Im jetzt vorliegenden Fall aber haben die betroffenen zwölf Grundstückseigentümer diese Grenze mehr als ausgeschöpft. Um das im Nachgang zu heilen oder zu legitimieren, beantragten sie bei der Stadt, sogenannte „Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Werdersche Straße“.

Doch das war nicht nur der Ketziner Verwaltung ein Dorn im Auge, auch die Stadtverordneten wollten dieses Vorgehen der Eigentümer nicht tolerieren. Was zu viel ist, ist zu viel“, sagte Doris Radtke (SPD-Fraktion). „Wo soll man die Grenze ziehen? Was sagen wir anderen Eigentümern, wenn wir in diesem Fall das genehmigen?“

Auflagen festgelegt

Im Grunde schlossen sich die Stadtverordneten aller Fraktionen dieser Meinung an und stimmten für einen Vorschlag der Stadtverwaltung. Der sieht Konsequenzen und Auflagen für die Grundstückseigentümer vor, mit denen diese aber wohl leben können. In fünf Fällen müssen die Eigentümer tatsächlich Flächen zurückbauen (gepflasterte Wege auf dem Grundstück oder zu große Garagen oder Schuppen).

Der negative Spitzenreiter hat auf seinem Grundstück 109 Quadratmeter mehr bebaut, als erlaubt. Er muss 85 Quadratmeter entsiegeln und zusätzlich fünf Sträucher pflanzen. „Sowohl die Rückbaumaßnahmen als auch die Pflanzungen sind zu dokumentieren und nachzuweisen“, sagte Sabine Pönisch. Es werde natürlich auch kontrolliert.

Von Jens Wegener