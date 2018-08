Ketzin/Havel

Der Blick von Ketzins Bürgermeister Bernd Lück geht weit voraus: „In drei Jahren scheiden mindestens zwei Mitarbeiter altersbedingt aus der Kernverwaltung aus. Deshalb müssen wir jetzt dafür sorgen, dass keine Lücken entstehen“, sagt der Rathauschef. Und weil der Markt kaum was hergebe, setze man lieber auf den Nachwuchs aus dem eigenen Haus.

Also konnten Montag, erstmals seit 2003, gleich zwei Auszubildende in einem Jahr ihre Lehre aufnehmen. Wenn alles klappt, sind die beiden jungen Frauen 2021 Verwaltungsfachangestellte und haben „sehr gute Chancen, übernommen zu werden“, so Lück.

Mit dem Bus von Nauen nach Ketzin

Für Chiara-Maria Toprak (16) aus Nauen und Sarah Gartemann (22) aus Paretz ist die Havelstadt Ketzin nicht komplettes Neuland. Chiara-Maria hat die örtliche Fontane-Oberschule besucht und dort die 10. Klasse abgeschlossen. „Ich fand es entspannend, morgens mit dem Bus von Nauen nach Ketzin zu fahren. Da habe ich gleich ein Teil der Stadt kennengelernt“, erzählt sie.

Eine Wohnung in Paretz gefunden

Sarah stammt ursprünglich aus Bad Belzig, hat in Werder/Havel das Abitur gemacht und wollte eigentlich Bibliothekarin werden. „Aber im Laufe der Zeit haben mir alle von dem Beruf abgeraten, weil es ein aussterbender sei. Dann bin ich umgeschwenkt auf Verwaltungsarbeit, habe diverse Praktika gemacht und gemerkt, dass mir das liegt“, sagt die junge Frau. Es folgten viele Bewerbungen, bis sie in Ketzin zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Inzwischen hat sie in Paretz eine Wohnung gefunden, ist also Neu-Ketzinerin.

Insgesamt 20 Bewerber

Insgesamt hatten sich auf die Ausschreibung der Stadtverwaltung 20 Leute beworben, 13 wurden zu Gesprächen eingeladen. Dort hatte Chiara-Maria Toprak einen kleinen Vorteil, den sie sich aber selbst erarbeitet hatte: Sie nutzte die Gelegenheit in der 10. Klasse und nahm an einem Bewerbungstraining in ihrer Oberschule teil. Und plötzlich saß sie Bürgermeister Bernd Lück gegenüber. Der erklärt: „Es hat mich in den Vorjahren wirklich geärgert, dass viele Azubi-Bewerber über Ketzin, die Aufgaben einer Verwaltung und auch die politischen Verhältnisse rein nichts wussten. Also habe ich der Oberschule meine Hilfe angeboten und stand für Schüler, die sich für einen Verwaltungsberuf interessierten, zur Verfügung.“ Er würde es im nächsten Jahr wieder machen, wenn er gefragt werde.

Um den beiden Auszubildenden den Einstand zu erleichtern, werden sie in den nächsten Tagen in der Altstadt auf Erkundungstour gehen, sich über die Inhalte der Stelen, auch die an der Havel, informieren, die Touristinformation besichtigen und mit dem Ordnungsamt eine Rundfahrt durch die Ortsteile unternehmen“, sagt Hauptamtsleiterin Ramona Stier, die Mentor für die Lehrlinge ist.

Von Jens Wegener