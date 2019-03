Havelland

Die Vorstandsmitglieder der Sportvereine im Landkreis Havelland stehen der Idee offen gegenüber. „Das ist eine gute Idee“, hieß es bei der Mitgliederversammlung des Kreissportbundes Havelland. Am Mittwoch stellten Martin Skowronek vom KSB und Nicole Oetzmann vom Kreisjugendamt eine Initiative vor, mit der die Vereine ein Gütesiegel zum Kinderschutz bekommen.

Das Zeugnis reicht nicht

Das Thema Kinderschutz ist in aller Munde und müsse auch in Sportvereinen ernst genommen werden, sagte Martin Skowronek. Bereits jetzt ist es so, dass Trainer und Jugendbetreuer ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Doch das allein reicht nicht, um ein Gütesiegel zum Kinderschutz zu bekommen.

Einen dicken Ordner haben Martin Skowronek und Nicole Oetzmann dazu zusammengestellt. Dafür haben sie sich viel Zeit gelassen, um keinen Aspekt zu vergessen. Ganz fertig sind sie mit dieser Arbeit noch nicht. Der Ordner enthält zunächst einen Informationsteil, in dem die Verantwortlichen der Vereine aufgeklärt werden, worum es geht. Teil 2 ist die eigentliche Zertifizierung.

Nicole Oetzmann und Martin Skowronek. Quelle: Joachim Wilisch

Dazu gehören Informationen zu dem Thema an Vereinsmitglieder, an Eltern von Kindern und an die Kinder selber. Es gehören Gesprächsangebote für Kinder und Mitglieder dazu und schließlich gibt es auch eine ausführliche Schulung, in der die Interessierten über alle Kinderschutz-Aspekte aufgeklärt werden.

Skowronek und Oetzmann streben eine Sensibilisierung der Verantwortlichen an. Auch, damit mehr Personen in der Lage sind, Missbrauch zu erkennen. Die Schulungen werden zu zwei Terminen im Jahr angeboten, einmal im West- und einmal im Osthavelland. Sobald die Ordner fertiggestellt sind, werden sie den Vereinen angeboten.

Ermutigung von Wartenberg

Diese können sich dann daran begeben, die Voraussetzungen für das Gütesiegel zu schaffen. Ist das der Fall, hat der Verein die Gelegenheit, das Gütesiegel Kinderschutz zu beantragen. Es soll in einem feierlichen Akt vergeben werden.

Jörg Wartenberg, Vorsitzender des Kreissportbundes, betonte, wie wichtig diese Initiative seiner Ansicht nach ist. „Ich kann unsere Vereine nur ermutigen, sich zu beteiligen.“

Lob vom Landrat

Das findet auch Landrat Roger Lewandowski, der bei der Versammlung des Kreissportbundes einmal mehr betonte, wie wichtig ihm die gute Verbindung zwischen Kreissportbund, Kreissportjugend und Landkreis sei. „Dafür haben wir im Sportreferat eine gut funktionierende Schnittstelle.“ Der Landkreis werde den Kreissportbund und die Sportvereine auch in diesem Jahr finanziell unterstützen. Ein Erfolgsmodell ist dabei der Goldene Plan Havelland, mit dem Vereine Geld bekommen, um ihre Infrastruktur auszubauen. Aber auch das Vereinsförderprogramm sei ein Baustein, um großen Vereinen Helfer zu vermitteln, die dann über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen.

Landrat Lewandowski (rechts) bei der Versammlung des Kreissportbundes. Quelle: Joachim Wilisch

Zusammen mit dem Kreissportbund bringe der Landkreis auch soziale und gesundheitspolitische Projekte auf den Weg. „Die Sportvereine im Havelland werden einer besonderen Verantwortung gerecht“, lobte Lewandowski und vergaß nicht die Kreisolympiade junger Sportler zu erwähnen. Und er ist sich sicher, dass dies bei der Initiative zum Gütesiegel Kinderschutz ähnlich sein wird.

Von Joachim Wilisch