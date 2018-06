Havelland

Die Klimaschutzziele, die sich der Landkreis einst selbst gesteckt hat, sind zu ehrgeizig gewesen. Bereits im Februar musste Kreisumweltdezernent Henning Kellner (SPD) einräumen, dass die Vorgaben nicht zu schaffen sind. Allerdings nannte er auch Gründe. So sei das Konzept, als es verabschiedet wurde, von anderen Einwohnerzahlen ausgegangen, als der Kreis heute tatsächlich habe und ebenso sei die Wirtschaftsentwicklung, insbesondere in den Güterverteilzentren – so nicht vorhersehbar gewesen.

Wieder auf dem Tisch

An diesem Mittwoch hat der Umweltausschuss des Kreistages das Konzept wieder auf den Tisch. Viel Mühe haben sich einige Mitarbeiter im Umweltamt gemacht, um es zu beschreiben. In einem Statusbericht macht die Kreisverwaltung sehr deutlich, welche Vorgaben, die man sich selbst gesteckt hat, abgearbeitet sind und welche nicht.

Eine Ampel zeigt an, wie der Stand der einzelnen Projekte ist. Nur fünfmal steht die Ampel auf grün, was so viel heißt, wie „umgesetzt“. Zehnmal leuchtet die Ampel gelb – die Arbeit muss noch fortgesetzt werden. Und in vier Fällen steht die Ampel auf rot – das Projekt funktioniert nicht. Eigentlich war das Ziel, bei allen 19 Projekten, die bis 2016 geplant waren, grüne Ampeln zu setzen.

Rot und gelb sind Farben, die im Statusbericht auf den Ampeln dominieren. Quelle: Helge Treichel

Schaut man in den Statusbericht, blinkt die erste rote Ampel beim Thema „Klimafreundliche Verwaltung“. Der Energieverbrauch in den Verwaltungsgebäuden sollte um fünf Prozent reduziert werden. Geklappt hat es nicht, weil die Widerstände in der Kreisverwaltung offenbar hoch sind. Es gibt zwar ein Konzept. „Aufgrund von Widerständen, wie zum Beispiel der Veröffentlichung von Energiespartipps im Intranet und mangels Unterstützung in den Führungsebenen wurde die Weiterverfolgung des Konzeptes verworfen.“

Im Klartext

Dieser sehr verklausuliert formulierte Vorwurf heißt nichts anderes als: Die Mitarbeiter der Verwaltung sind – bis zur höheren Ebene – am Klimaschutz in eigenen Verwaltungsgebäuden offenbar nicht interessiert.

Nochmal rot blinkt die Ampel beim Projekt „Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung“. Geplant waren regelmäßige Netzwerktreffen mit Ansprechpartnern für Klimaschutz in den Kommunen. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte gemeinsam organisiert werden, auch mit einer Internetpräsentation.

In einigen Kommunen sind aber kaum Arbeitskapazitäten für diese Ideen frei. Es gibt erste Treffen zum Thema Elektromobilität. Die Internetpräsenz soll an die Webseite des Landkreises angebunden werden.

Energieeffizienz und Wirtschaft sowie Energieberatung für havelländische Betriebe sind zwei weitere Projekte, die noch in den Kinderschuhen stecken.

Es gibt auch Erfolge

Aber es gibt auch Erfolge. Zum Beispiel das Projekt „Energiesparmodelle für kreiseigene Schulen“. Im Rahmen eines Wettbewerbes ist es gelungen, an den Bildungseinrichtungen bemerkenswerte Einspareffekte umzusetzen. Teilgenommen haben 3 800 Schülerinnen und Schüler. Es gab Grund- und Leistungsprämien. Die Jugendlichen und ihre Lehrer zeigten sich jedenfalls motiviert und es gelang, den Stromverbrauch ebenso zu senken, wie den Wärmeverbrauch.

Abordnungen aus sieben Schulen kamen zum Abschluss des Projekts Energiesparmodelle an Schulen im Landkreis Havelland in die Kreisverwaltung nach Rathenow. Dieser Teilaspekt des Klimaschutzplanes ist ein Erfolg gewesen. Quelle: Norbert Stein

Zwei Elektromobile hat sich die Kreisverwaltung angeschafft und damit gute Erfahrungen gemacht. Darum wird das Projekt fortgeführt. Ein deckendes Netz an Ladestationen gibt es im Havelland nicht funktioniert. Immerhin sind vier Ladepunkte für kreiseigene E-Autos in Nauen und Rathenow vorhanden.

Blick nach vorne

Auf gelb steht die Ampel zum Beispiel beim Projekt „Anpassung und Optimierung des ÖPNV“. Derzeit arbeitet die Kreisverwaltung am Buskonzept für das weitere Havelland (MA berichtete). Ein Konzept für die Stadt Falkensee und Umgebung gibt es bereits. Ziel ist ein attraktiverer ÖPNV, was im Raum Falkensee auch erste Erfolge zeitigt. Ende des Jahres soll das zweite Konzept im Kreistag beschlossen werden.

Das Klimaschutzkonzept des Kreises wird nun fortgeschrieben. Ziel sei nunmehr, 27 Projekte aufzulegen.

Von Joachim Wilisch