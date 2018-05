Havelland

Es zeichnete sich schon vor zwei Jahren ab, nun sollen es die Kreistagsgremien besiegeln. Der Klinik-Riese aus den kommunalen Krankenhäusern der Havelland Kliniken und der Oberhavel Klinik bleibt ein Traum der ehemaligen Landräte Burkhard Schröder (SPD, Havelland) und Karl-Heinz Schröter (SPD, Oberhavel).

Die Fusion, die Schröter und Schröder damals vorantrieben hatte im Jahr 2013 noch einen ganz anderen Hintergrund. Die Kreise Oberhavel und Havelland bezirzten sich seinerzeit besonders heftig, um der Landesregierung in Potsdam zu signalisieren: Wenn es eine Kreisgebietsreform geben soll, dann wäre eine Fusion von Havelland und Oberhavel sinnvoll.

Ein OP-Team der Havelland Kliniken bei der Arbeit. Quelle: Havelland Kliniken

Die Kreisreform ist Geschichte und die Klinikfusion ebenfalls. Am Donnerstag treffen sich die Mitglieder des Kreistagswirtschaftsausschusses, um die Auflösung einer Vorbereitungsgesellschaft zu beschließen, die die Zusammenlegung vorantreiben sollte. Kurz und lapidar heißt es zur Begründung: „Im Rahmen einer Kreisgebietsreform war die Fusion der beiden Krankenhausbetriebsgesellschaften eine Option.“

Guter Start

Dabei hatte alles so gut angefangen: der Start sei erfolgreich gewesen, hieß es in beiden Landkreisen. So wurde eine im ersten Quartal 2014 eine Vorbereitungsgesellschaft gegründet. Die Aufsichtsräte beider Kliniken hatten dem bereits in gemeinsamer Sitzung zugestimmt. Auch die Kreistage befassten sich mit dem Thema und stimmten zu. Die Vorbereitungsgesellschaft sollte die Fusion vorbereiten und Konzepte für eine Kooperation beider Kliniken auf dem Weg dahin erarbeiten.

Zu Geschäftsführern dieser Ober-Havel-Land Kliniken Vorbereitungsgesellschaft mbH werden Jörg Grigoleit (Havelland) und Detlef Troppens (Oberhavel) bestellt. Das Stammkapital betrug 25 000 Euro und der Geschäftssitz war in Hennigsdorf. Zum 1. Januar 2014 nahm die Gesellschaft ihre Arbeit auf. Die Vorbereitungsgesellschaft sollte Konzepte erarbeiten, die den Weg von der Kooperation bis hin zur Fusion verdeutlichen.

Große Pläne für die Zukunft

Bei den Havelland Kliniken versprach man sich viel von dem Thema: Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker” sollte die neue Trägerstruktur es den zwei kommunalen Häusern ermöglichen, sich im Wettbewerb auf dem Krankenhaussektor auch gegen private Anbieter zu behaupten.

Wäre die Fusion geglückt, wäre einer der größten Arbeitgeber im Land Brandenburg draus erwachsen. Der Verbund wäre mit fünf Krankenhäusern in Hennigsdorf, Oranienburg, Gransee, Nauen und Rathenow bestückt worden. Dazu kommen mehrere Medizinische Versorgungszentren, Seniorenpflegezentren und die Rettungsdienste beider Landkreise. Zusammengerechnet hätte das etwa 3000 Angestellte ergeben.

Erste Zweifel

Kurz, bevor er in den Ruhestand ging, hatte Landrat Burkhard Schröder bereits angedeutet, dass sich Sand im Getriebe der Vorbereitungs GmbH befindet. „Beide Häuser haben Kompetenzen, die wir zusammenführen können”, sagte Burkhard Schröder. „Aber es entwickelt sich nicht so, wie wir es uns vorstellen.“

Für die Kooperation und die Fusion wollten sich die Beteiligten vier Jahre Zeit geben. Diese Zeitschiene endet in diesem Jahr. Für den Geschäftsführer der Havelland Kliniken stand im Vordergrund, die Verbesserung der medizinischen Versorgung auf den Weg zu bringen. Jörg Grigoleit nannte als Beispiel eine neurologische Abteilung, die es bei der Oberhavel Klinik gibt. Im Havelland wäre die urologische Abteilung für Oberhavel nützlich gewesen.

Kein leichter Weg

Der Weg bisher sei nicht einfach gewesen – aber es gebe Erfolge, hieß es noch im November vergangenen Jahres im Landkreis Oberhavel. Die Zusammenarbeit sei vertrauensvoll und einige Projekte wurden besprochen. Nicht alle Ideen habe man allerdings auf die Projektliste nehmen können, nicht alle Ansätze seien tragfähig gewesen.

Aus und vorbei – wenn auch nicht ganz. Eine Kooperation auf Arbeitsebene bleibe auch in den kommenden Jahren eine Option, heißt es in der Beschlussvorlage für die havelländischen Kreistagsabgeordneten.

Von Joachim Wilisch