Letzte Chance

RATHENOW. . Corrado Gursch, Vorsitzender der Jungen Union, fordert einen sensibleren Umgang mit alter Bausubstanz in Rathenow: „In den vergangenen Jahren wurde in der Öffentlichkeit viel über die Erhaltung des Offizierscasinos geschrieben und geredet. Getan wurde wenig.“

Gursch erinnerte gestern an die Versuche privater und kommunaler Gesellschaften, das Gebäude neu zu beleben. „Sie scheiterten leider.“ Gursch kritisierte in dem Zusammenhang auch die Stadtverwaltung: „ Die Möglichkeiten waren jedenfalls allemal vorhanden. Fördergelder in Millionenhöhe wurden intern vom Land zugesagt. Man entschied sich gegen das Offizierscasino und schaute nur stupide auf Wirtschaftlichkeit anstatt auf Rathenower Geschichte und Tradition zu setzen.“

Seit dem Jahr 1990 seien, so schreibt die Junge Union in einem offenen Brief, zehn historische Gebäude zerstört oder dem Verfall preisgegeben worden. Zwischen 1945 und dem Jahr 1989 waren es noch deutlich mehr. Das Buch „Die verschwundene Stadt“ mache das deutlich. Der Nachwuchspolitiker räumt immerhin ein: „Es gibt natürlich auch positive Beispiele, nur sind diese leider in der Minderheit.“

Das Offizierscasino stehe an einem „sehr prominenten Platz“. Auch innen sei es noch gut erhalten. Die Junge Union will nicht akzeptieren, dass der neue Besitzer das Gebäude abreißen will, wenn der Denkmalschutz das Haus von der Liste nimmt.

Gursch fordert: „Es muss nun nach anderen Lösungen gesucht werden. Der Denkmalschutz sollte auf hohe Auflagen verzichten. Wichtig wäre der Erhalt der Gebäudehülle, eventuell Erhalt des Großen Saals und den Rest sollte man dem Konzept des Investors überlassen.“

Die Aktion der JU hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Und schnell meldeten sich gestern einige ältere Rathenower Bürger zu Wort, die ebenfalls forderten, das Casino als historisches Gebäude zu erhalten. „Dieses einmalige Gebäude hat noch eine Chance verdient“, so Gursch. Er selbst sei auch bereit mit dem Investor zu sprechen. Eines allerdings wollen weder die Junge Union noch die Passanten, die diese Aktion spontan unterstützten: ein verfallenes Casino im Buga-Jahr 2015. (wil)