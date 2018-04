Brieselang

Am Freitagnachmittag beobachteten Passanten auf dem Netto-Parkplatz in Brieselang einen Mann, der gerade in seinen Lkw stieg. Als er die Tür zu seiner Fahrerkabine öffnete, sahen sie auf dem Beifahrersitz ein Gewehr liegen. Der Mann nahm Platz, startete sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Karl-Marx-Straße davon. Die Passanten riefen die Polizei.

Zur Galerie Aufregung in Brieselang: Passanten beobachen einen Lkw-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz ein Gewehr liegen hat.

Wenig später hielt der Lkw-Fahrer an, stieg aus, nahm das Gewehr und betrat ein Haus. Kurze Zeit später war auch die Polizei mit mehreren Beamten vor Ort.

Nach MAZ-Informationen händigte der Mann den Beamten die Waffe freiwillig aus. Dabei soll es sich um ein Luftgewehr handeln, das durchgeladen und schussbereit war.

Der Mann soll den Beamten gegenüber angegeben haben, dass die Waffe nicht ihm gehöre. Er will es gefunden und eingesteckt haben.

Die Beamten nahmen mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz auf.

Von MAZonline