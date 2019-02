Großwudicke

„Setzt die Narrenkappe auf / und macht tüchtig einen drauf / ... / Hebt die Gläser, füllt uns den Pokal, / es lebe, es lebe der Buckower Carneval“, heißt es in der Hymne des Buckower Carnevalsvereins (BCV) auf der Melodie des „Schneewalzers“. So starteten die Buckower und ihre Gäste am Samstag mit ihrer ersten Prunksitzung im Vereinslokal in Großwudicke in die heiße Phase der neuen närrischen Saison.

Prinzenpaar Wenke I. und Marcel I. proklamierten die Kussfreiheit. Den ersten Kuss erhielt Mirko Wodtke. BCV-Präsidentin Jutta Galuschka begrüßte mit dem RCC-Prinzen der Saison 2016/2017 weitere zahlreiche Gäste der Karnevalsvereine aus Rathenow und Garlitz. Die Märkisch Lucher beginnen erst am nächsten Wochenende mit ihren Prunksitzungen.

Zur Galerie Die Närrinnen und Narren des Buckower Carnevalsvereins BCV sind am Sonnabend in die Saison gestartet.

Wenke und Marcel Hennig sollten bereits im letzten Jahr den BCV als Prinzenpaar repräsentieren. Aber dann kam ihr Nachwuchs „dazwischen“. Das Ehepaar aus Kleinwudicke war auch in das dreistündige Programm eingebunden. So tanzt Wenke bei den „Funken“ mit. Die traten in diesem Jahr als Wild-West-Ladys auf. Als Zugabe gab es einen Cancan – in selbst genähten Kleidern. In der Schneewittchen-Adaption der „Prosecco-Garde“ stellten Wenke und Marcel selbstverständlich „Schnee-Sektchen“ und den Prinzen dar, der sie erlöst.

Nach der Garde das Kinderballett

Das Programm startete, nach dem traditionellen Tanz der Garde, mit dem Kinderballett. Der BCV-Nachwuchs trat als Hexen auf. Das „Sagen“ hatte allerdings der Hexenmeister Ben Severin. Der sechsjährige Sohn des Elferratsmitglieds Frank Gumz-Severin und der BCV-Tänzerin Diana Severin wirkte bereits in der zweiten Saison im Programm mit. Auch noch einmal gemeinsam mit seinem Vater als Wickie, Sohn des Wikinger-Anführers, beim Auftritt der „Sportler“. Nach den „Flintstones“ im letzten Jahr entdeckten die Sportler diesmal „Wickie und die starken Männer“. Die wilden Nordmänner vollführten ihre Übungen auf den neu gesponserten Übungsmatten.

In der Bütt warb Doris Poser für mehr Frauen in der Freiwilligen Feuerwehr und klärte die Frage, warum Frauen auf Männer in Uniform stehen: Weil sie Befehlen folgen – was auch das familiäre Zusammenleben für die Frauen erleichtert. Auch Else Schrader stieg wieder in die Bütt. Die tänzerische Jugend des BCV, die „Sternchen“, entdeckte in dieser Saison Michael Jackson und die „Lichter“ nahmen das Publikum als Politessen „in Gewahrsam“.

Stendel im knappen Mankini

Entsprechend des diesjährigen Mottos des BCV, „Die große Hitze ist nicht mehr. Beim BCV geht’s trotzdem heiß her“, stieg die Temperatur beim Auftritt des Frauenballetts als „Strandmiezen“ schlagartig auf „36 Grad“, wie es dazu in der Musik von 2-Raumwohnung hieß. Heiß war auch der knappe Mankini des Elferratsmitglieds Jens Stendel, der jeweils als einziger Mann mit den Frauen tanzt. So ging es zunächst an den Ostseestrand und danach nach Mallorca.

Mit ihrem bejubelten Cancan mussten die „Funken“ gleich zwei Zugaben geben. Eine Zugabe mehr forderte das Publikum vom Männerballett mit mehreren Elferratsmitgliedern, das zu einem Abba-Medley tanzte. Deren Kostüme schneiderten Beatrice und Anna Hillebrandt.

DJ Karsten legt auf

Nach dem Finale mit der gemeinsam gesungenen BCV-Hymne legte DJ Karsten, in der 16. Saison beim BCV, zum Tanz auf. „Und ist unser Fest dann aus / Gehen wir vergnügt nach Haus. / Singen wir das Lied noch mal / vom Buckower Karneval.“, wie es in der vierten Strophe heißt. Doch das war erst weit nach Mitternacht. Gegen 2 Uhr fuhr der Shuttle-Bus zurück. Und so feierten die fantasievoll kostümierten Gäste noch ordentlich.

Der BCV lädt noch einmal zu Sitzungen ein am 23. und 24. Februar, zur Weiberfastnacht am 28. Februar, sowie am 2. März.

Von Uwe Hoffmann