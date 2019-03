Bahnitz

Die ersten Störche kommen im Havelland an – drei Wochen früher, als üblich. Am vergangenen Samstag kam der Bahnitzer Storch aus dem Winterquartier zurück. Seitdem ein so genannter möblierter Horst vor über zehn Jahren aufgestellt wurde, kehrt das Storchenpaar meist zwischen dem 24. und 27. März in Bahnitz ein.

2018 wurden drei Jungstörche und vor drei Jahren sogar vier Jungstörche großgezogen. Mit Spannung wird immer die Flugroute der Störche über die Hausdächer in Bahnitz verfolgt. Die Kinder der Kita Bahnitz vergeben die Namen für die Storchenjungen.

Gibt es schon weitere Störche in der Region?

„Wir wünschen uns seit Jahren die Beringung unserer Störche durch den Nabu“, sagt Ortsvorsteherin Petra Dombrowski. „So würden wir erfahren, ob es ein jährlich wiederkehrendes Paar ist, denn meist bewerben sich zwei bis drei Paare um das Nest. Vielleicht geht dieser Wunsch in diesem Jahr in Erfüllung.“

Die Redaktion fragt: Sind bereits in anderen Orten Storchenpaare oder einzelne Tiere gesichtet worden? Melden Sie uns Ihre Entdeckungen und senden Sie uns Ihre Bilder – vielleicht mit einer kleinen Geschichte dazu. Unsere E-Mail-Adresse: rathenow@maz-online.de.

Von Joachim Wilisch