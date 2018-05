Milow

Schwester Betti und Schuldirektor Sternberg, Kinobetreiberin Maria Eichner oder Doktor Glogowski – sie alle haben das Leben in Milow vor allem in der Zeit nach dem Krieg und bis zur Wende mitgestaltet und geprägt.

Winfried Ganzer, Ortsvorsteher und Chronist in Milow, hat nun dafür gesorgt, dass auch nachfolgende Generationen diese Menschen kennenlernen.

Der umtriebige 70-Jährige hat gerade sein nächstes Buchprojekt abgeschlossen. Nach seinem 2016 erschienen Werk „Milower Historisches – Aus Gewerbe, Vereinen und Gesellschaft“ legt er jetzt den zweiten Band vor: „Milower Historisches – Die Jahre in der DDR“.

In dem 144-Seiten umfassenden Werk hat Ganzer so manche Geschichte aus der Versenkung geholt. Einige Milower werden sich mit einem Schmunzeln zurückerinnern, die Jüngeren werden vor allem staunen und nebenbei ihre Heimat ein Stück näher kennenlernen.

Die Geschichte der Heimat kennenlernen

„Ich bin Jahrgang 1984 und meine Erinnerungen an die DDR-Zeiten sind begrenzt. Gerade für meine Generation ist dieses Buch besonders interessant“, sagt Felix Menzel (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower Land.

Er hat sein Exemplar bereits interessiert durchgeblättert. „Ich habe viele Sachen entdeckt, die ich nicht wusste, zum Beispiel wo früher das Landambulatorium war“, verrät Menzel.

Spannend sind auch die zahlreiche Straßenansichten aus den 1950er Jahren. „Man sieht, es hat sich eigentlich nicht viel verändert“, sagt Winfried Ganzer. 2016 hatte er mit der Recherche begonnen und dafür zahlreiche Gespräche mit Milowern geführt und unzählige Fotos und Dokumente eingescannt und aufbereitet, die ihm die Milower zur Verfügung gestellt hatten.

Lothar Höhne, der in Milow aufwuchs und inzwischen über 80-jährig in Hamburg lebt, übergab Ganzer seine komplette Fotosammlung. Und Rainer Röske, ein Schulfreund Ganzers, der in Berlin als Musiker und Puppenspieler lebt, steuerte seine Erinnerungen an die frühen 1960er Jahre bei.

Band eins „Milower Historisches“ verkaufte sich 500 Mal

Natürlich fehlen auch die aufregenden Dreharbeiten am Havelufer zum Spielfilm „Untergang der Emma“ nicht, bei dem viele Milower mitwirkten, nicht.

Und auch das große Dorffestunglück, das sich im Sommer 1975 auf dem Veranstaltungsgeländer der Jugendherberge, die damals noch „Freundschaft“ hieß, ereignete, ist in Ganzers Buch nachzulesen. Die traurige Bilanz nach einem Blitzeinschlag: 14 Verletzte und drei Tote.

Ein geschichtlicher Abriss zur Gründung der DDR, die Entwicklung der LPG sowie des Schul- und Gesundheitswesens in Milow, die Geschichte der Jugendherberge und des Kinos – ja, Milow hatte auch ein Lichtspielhaus – sogar die Getränkepreise in den Kaufhallen des Ortes hat Winfried Ganzer zusammengetragen und in bemerkenswerter Fleißarbeit aufbereitet.

Ab sofort liegt ein Ansichtsexemplar des neuen Heimatbuches im Postshop in Milow aus. Dort kann jeder in dem Werk blättern und sich bei Interesse ein eigenes Exemplar zum Preis von 20 Euro bestellen.

Der erste Band „Milower Historisches“ ging inzwischen rund 500 Mal über den Ladentisch. Winfried Ganzer hofft, dass das Interesse an seinem neuen Buch ähnlich groß ist.

Von Christin Schmidt