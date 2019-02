Großwudicke

Nun hat der Schlosspark in Großwudicke tatsächlich einen neuen Besitzer. Am Donnerstag ersteigerte der Bieter mit der Nummer 1A710B88 auf der Online-Plattform der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH das 7,9 Hektar große Gelände, zu dem auch der Schlossteich des ehemaligen Großwudicker Herrenhauses gehört.

„Ich freue mich, dass sich ein Käufer gefunden hat und ich bin mir sicher, dass der Park nun in guten Händen ist“, sagt Felix Menzel ( SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower Land. Er hat bereits mit dem neuen Besitzer gesprochen, will aber noch nicht verraten, wer es ist. „Nur so viel: Der Käufer ist aus der Region und weiß um die Bedeutung des Parks“, so Menzel. Die MAZ wird über die zukünftige Entwicklung berichten.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hatte das Gelände in der Online-Auktion angeboten. Ein einziges Gebot wurde abgegeben. Damit konnte der Käufer das Areal zum Mindestgebot von 19.000 Euro erwerben. Die Gemeinde hofft, dass der alte Schlosspark nun Stück für Stück wieder in ein grünes Paradies verwandelt wird.

Von Christin Schmidt