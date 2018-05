Milow

Klein aber oho, diese Beschreibung passt auf ein Familienunternehmen, das seinen Sitz in der Milower Friedensstraße 12 hat. Beim Vorbeifahren fällt das schlichte Einfamilienhaus kaum auf, nur ein Schild weist auf die Lauersdorf Elektromaschinen GmbH hin.

Die Werkstatt, das Herzstück des Unternehmens, befindet sich etwas versteckt auf dem Hof. Hier hat Lothar Lauersdorf über viele Jahre eine Art Arztpraxis für Motoren aller Art aufgebaut.

Ob kleine Modelle oder Schwergewichte von bis zu zwei Tonnen, der Familienbetrieb sorgt dafür, dass sich in der Region die Motoren drehen. Mühlenantriebe, Rüttlermotoren, Antriebe von Klima- und Bowlinganlagen, sogar Motoren von Teigknetern und Puddingmaschinen werden hier geprüft, gewartet und repariert.

Die GmbH hat sich einen guten Ruf erarbeitet. Nicht selten hört man die Empfehlung: „Geh mal zu Lauerdsdorf, der macht dir den Motor.“

Ein Blick auf die Werkbank der Elektromaschinen Lauersdorf GmbH in Milow, die seit 2001 erfolgreich auf dem regionalen Markt ist. Quelle: Christin Schmidt

Unternehmer und Privatpersonen setzen auf die Expertise der Familie Lauersdorf. Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe aus dem gesamten Westhavelland, aus Genthin und Brandenburg/Havel vertrauen den Milowern, die längst nicht nur kleine 08/15-Motoren flott machen.

„Meistens kümmern wir uns um Motoren aus Industrieanlagen in entsprechenden Größen. Es geht hier also nicht nur um Schalter und Steckdose“, macht Lothar Lauersdorf deutlich.

Der gebürtige Premnitzer hat sich vor mehr als 40 Jahren in Burg zum Elektromaschinenbauer ausbilden lassen. Viele Jahre hat er in Premnitz im Chemiefaserwerk gearbeitet bis er im Februar 2001 sein eigenes Unternehmen gründete.

„Der Reparatursektor war nach der Wende zusammengebrochen, eine Weile waren wir in einer Auffanggesellschaft tätig, die schließlich auch scheiterte. Weil dieser Berufszweig sehr selten ist, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und mir gesagt, ich mache allein weiter“, erzählt Lothar Lauersdorf.

Vater und Sohn teilen sich die Geschäftsführung

Diese Entscheidung hat er nie bereut. Schon nach kurzer Zeit stellte er zwei Mitarbeiter ein, 2003 stieg sein Sohn mit ein. Christian Lauersdorf hatte zuvor ein BWL-Studium abgeschlossen und ließ sich anschließend im väterlichen Betrieb ebenfalls zum Elektromaschinenbauer ausbilden.

Heute gehören neben Vater und Sohn, die sich die Geschäftsführung teilen, drei weitere Mitarbeiter zum Betrieb. Mutter Angelika unterstützt als „mitarbeitende Rentnerin“. „Sie kümmert sich um die Buchhaltung“, sagt Lothar Lauersdorf und klopft seiner Frau dankbar auf die Schulter.

2005 stieg sie ins Unternehmen ein. Wie ihr Sohn hat auch sie BWL studiert und war viele Jahre in der Sparkasse in Potsdam tätig. Mit Zahlen kennt sie sich also bestens aus, die Motoren überlässt sie den Männern.

„Pumpen, elektrische Motoren, Filteranlagen von Swimmingpools und Hauswasserwerke – wir kümmern uns um alles, was sich dreht“, sagt Lauersdorf Senior.

Motoren aus aller Welt werden in Milow repariert

Läuft ein Motor nicht rund, hört der erfahrene Fachmann, wo das Problem liegt. Was für den Arzt das Stethoskop, ist für ihn das Hörrohr. „Ich höre, welches Kugellager schlecht ist und welches nicht gut ist. Man bekommt über die Jahre einfach ein Gefühl dafür.“

Ist das Problem erkannt, folgt die Reparatur in der Werkstatt in Milow, in der schon Modelle aus aller Welt lagen. Bei der Arbeit ist Fingerfertigkeit und Kraft, aber auch Schnelligkeit gefragt, denn die Betriebe sind auf die Motoren angewiesen.

Fleisch-, Wurst-, oder Brotproduktion, Schwimmbäder oder Milchanlage – ohne Motoren läuft nichts. Das wissen die Milower. Sie haben inzwischen viele Ersatzteile auf Lager und brauchen in Notfällen oft nur einen Tag für die Reparatur.

„Stellen sie sich die Welt mal ohne Motoren vor, sie würden nicht mal das Auto von A nach B bekommen. Staubsauger, Föhn, Küchenmaschine – selbst im Haushalt dreht sich ohne Motoren vieles nicht“, sagt Lothar Lauersdorf.

Von Christin Schmidt