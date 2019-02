Milower Land Milow - Unternehmer unterstützen die Feuerwehr In Gemeindeverwaltung in Milow hängt eine neue Werbetafel. Wer sich hier präsentiert zahlt dafür und tut zugleich Gutes. Denn die neue Wanddeko ist vielmehr mehr als nur Werbung.

Unternehmer können an dieser neuen Wand in der Verwaltung in Milow ihre Visitenkarte hinterlassen und so für sich werben. Die Einnahmen bleiben nicht in der Kasse der Gemeinde, sondern gehen an die Feuerwehren. Quelle: Christin Schmidt