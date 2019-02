Großwudicke

Seit vielen Jahren liegt der Schlosspark in Großwudicke in einem tiefen Dornröschenschlaf. Das könnte sich schon bald ändern, denn am 21. Februar endet um 11 Uhr die Auktion für das Gelände auf der Internetplattform Deutsche Internet Immobilien Auktionen. Das Mindestgebot liegt bei 19.000 Euro, bisher liegen keine Gebote vor.

Verkäufer des 7,9 Hektar großen Parks mit dem Schlossteich des ehemaligen Schlosses Großwudicke und Nebenflächen ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. „Der Bund wurde nach der Wende rechtmäßiger Eigentümer des Parks. Ursprünglich gehörte das Gelände so wie viele weitere Flurstücke in Großwudicke, darunter der Sportplatz und die Grundschule, der Familie Gontard“, erklärt Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land.

Eine alte Postkarte zeigt das Schloss Großwudicke, das bereits 1973 abgerissen wurde. Quelle: Privat

Gemeinde zahlte Entschädigung an den Bund

Menzel erinnert sich noch an die „ellenlange Liste“, die der Gemeinde 2009 dazu vorlag. Damals war er noch Ortsvorsteher in Großwudicke.

2011 zahlte die Gemeinde an den Bund eine Entschädigung für bereits verkaufte Grundstücke. 2013 flossen nach einem Vergleich vor Gericht noch einmal rund 140.000 Euro an den Bund für früheren Gontard-Besitz.

Der Familie, die nach dem Krieg in die USA ging, gehörte das Anwesen von 1916 bis 1945. Den Landschaftspark hinter dem Herrenhaus gab es da bereits. Wer ihn ursprünglich anlegte, ist unklar.

Wo einst das Schloss stand, gibt es nun Reihenhäuser

Fest steht, dass die einst so idyllische Anlage seit Jahren nicht mehr gepflegt wird. Bereits 1973 wurde das Schloss dem Erdboden gleichgemacht.

Auf den Fundamenten des Herrenhauses entstand ein eingeschossiger Bau. „Ich erinnere mich noch, dass wir hier in den 1980er-Jahren mit der Kita essen waren“, sagt Menzel, Jahrgang 1984.

Mitte der 1990er-Jahre machte auch dieser Bau Platz für neue Reihenhäuser. Die Fläche, die nun zum Verkauf steht, liegt im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan als Wald- und Wasserfläche mit dem Zusatz „Parkanlage“ ausgewiesen.

Parkanlage steht unter Denkmalschutz

Zudem sind einige Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen.

Diese sind als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die nahe gelegene Bahnlinie vorgesehen oder bereits vorhanden. Das Flurstück ist als Parkanlage denkmalgeschützt, eine Bewirtschaftung der damit verbundenen Waldfläche als Nutzwald ist deshalb ausgeschlossen.

Aus der Ausschreibung geht auch hervor, dass die Parkanlage im Zusammenhang mit der Schlosskapelle und der Kirche in der Denkmalliste des Landes Brandenburg steht. Damit entfällt auch eine Nutzung für Wind- und Solarenergie. Teile des Geländes liegen außerdem im Landschaftsschutzgebiet „ Westhavelland“ und im Naturpark „ Westhavelland“.

Ein Anwesen mit Geschichte Das Schloss in Großwudicke soll kurze Zeit nach dem Bau der Kirche im Ort 1737 entstanden sein. Errichtet hatte es die Familie von Möllendorf, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verarmte. Ihr Besitz ging 1847 an die adlige Familie Jaeckel. In dieser Zeit gab es vermutlich auch umfassende Veränderungen an dem Herrenhaus. Bereits 1880 kaufte Friedrich von Rohr-Levetzow die Anlage. 1906 wurde Albert Krick Schlossherr. Schließlich erwarb die Familie von Gonthard 1916 das Anwesen. Von 1943 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs diente es als Ausweichquartier der Schweizerischen Botschaft in Berlin. 1973 wurde das Herrenhaus abgerissen. Bereits 1898 gab es hinter dem Schloss auch einen Landschaftspark. Albert Krick hatte hier Anfang 1900 einen Wildpark angelegt. Mehr zum Park gibt es in dem Buch „Die Herrenhäuser des Havellandes“.

Sämtliche Maßnahmen sind genehmigungspflichtig

Dazu gehört der Teich im nördlichen Bereich, der als gesetzlich geschütztes Biotop eingestuft ist. Das wiederum bedeutet, dass der neue Besitzer jede Maßnahme am und im Biotop mit der unteren Naturschutzbehörde abstimmen muss.

Aufgrund der Lage des Parks im Landschaftsschutzgebiet, im Naturpark sowie des Biotop- und Denkmalschutzes müssen also sämtlich Maßnahmen genehmigt werden.

Restaurierung würde rund 1,5 Millionen Euro kosten

All das muss ein potenzieller Käufer bei seiner Entscheidung in Betracht ziehen. Bürgermeister Menzel hält es dennoch nicht für unmöglich, dass sich ein Liebhaber findet, der sich des Parks annimmt und ihn Stück für Stück – samt „Liebesinsel“, kleiner Brücke und Parkbänken – wieder in ein grünes Paradies verwandelt. Das sei zumindest der Wunsch der Gemeinde.

Diese hat lange versucht, den Park zu erhalten. Zum Teil gab es ehrenamtliche Einsätze und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

„Laut einer Schätzung im Jahr 2010 würde uns die Restaurierung rund 1,5 Millionen Euro kosten. Auch wenn Herzblut an dem Park hängt, Dinge wie Kitas, Schulen, Straßen und Feuerwehr haben Priorität. Deshalb kommt für uns der Kauf nicht in Frage“, so Menzel.

Von Christin Schmidt