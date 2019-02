Nauen

In der Ketziner Straße in Nauen haben Polizeibeamte am Freitagnachmittag einen alkoholisierten Mann aufgegriffen und dann in Gewahrsam genommen. Zuvor hatten Zeugen die Polizei über die randalierende Person informiert.

Wie sich herausstellte, hatte der 44-Jährige herum geschrien, gegen Fahrzeuge geschlagen und den Verkehr auf der Fahrbahn blockiert. Im Vorfeld soll er die zudem die Einrichtung eines Imbissgeschäftes beschädigt haben.

Die Beamten konnten den Mann nur Anwendung von Pfefferspray unter Kontrolle bringen. Im Zuge der anschließenden Maßnahmen äußerte die 44-Jährige auch rechtsgerichtete Parolen.

Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,75 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ermittelt wird nun wegen mehrerer Delikte.

Von MAZ online