Nauen

Besuche auf der Baustelle genießt Madleen Kanuft heute mehr denn je. „Ich verbringe mittlerweile die meiste Zeit im Büro, da ist es schön, wenn man zur Bauüberwachung mal wieder rauskommt“, erzählt die 28-Jährige. Die gelernte Malermeisterin arbeitet seit ihrem Abitur im elterlichen Malerbetrieb und hat jüngst ihre Zusatzausbildung zur Betriebswirtin bei der Handwerkskammer Potsdam abgeschlossen.

Betriebswirt als Vorbereitung für Generationenwechsel

„Ich habe das in erster Linie für mich gemacht, um auf die Betriebsübernahme besser vorbereitet zu sein. Denn Betriebsführung und -abläufe werden in der normalen Meisterausbildung nicht so intensiv behandelt“, sagt Madleen Knauft. Auch ihren Blick für die Zahlen, seien es Betriebsabschlüsse oder die Steuererklärung, konnte sie so schulen.

Malerbetrieb 1990 vom Vater gegründet

Dass Madleen Knauft den Familienbetrieb, den ihr Vater 1990 in Nauen gründete, einmal übernehmen wird, stand schon seit ihrem Abitur fest. „Ich bin damit aufgewachsen und habe gesehen, was meine Eltern investiert haben. Es lag also nah“, erklärt sie. Dabei wollte sie anfangs noch Bauingenieurwesen studieren, hat sich dann aber doch für eine Ausbildung im Familienbetrieb entschieden.

15 Mitarbeiter und ein Azubi

„Ich dachte mir, dass eine Malerausbildung doch der bessere Weg ist, um später auch fachlich mitreden zu können“, so Knauft. Ihre Entscheidung habe sie nie bereut. Wohl auch deshalb nicht, weil es dem Betrieb wirtschaftlich gut geht. Etwa die Hälfte der Aufträge kommt dabei aus Potsdam, der Rest aus Berlin und dem Havelland. 15 Mitarbeiter beschäftigt der Malerbetrieb, darunter auch einen Auszubildenden, der demnächst ausgelernt hat.

Frauen müssen sich auf dem Bau oft erst beweisen

„Besonders freut es mich, dass bald wieder ein Mädchen ihre Ausbildung bei uns beginnen wird“, sagt Madleen Knauft. Als Frau werde man von den anderen Handwerkern auf der Baustelle zwar schnell akzeptiert, erzählt sie, anders sehe es aber bei den großen Baubesprechungen aus. „Oft werde ich erstmal nur skeptisch angeschaut, bis sie merken, dass Fachwissen dahinter steckt“, so Knauft.

Privatkunden scheuen knallige Farben

Was die Kreativität betrifft, die die 28-Jährge an ihrem Beruf so schätzt, seien die Privatkunden, auch im Havelland, oft eher zurückhaltend. „Viele haben glaube ich Angst, dass sie sich irgendwann satt gesehen haben an der Farbe.“ Die meiste Kreativität könne noch in Potsdam ausgelebt werden. „Dort arbeiten wir auch häufig mit einer Restauratorin zusammen, wenn wir in historischen Gebäude arbeiten“, so Knauft.

Von Danilo Hafer