Nauen

Wie in der Bürgerversammlung im November angekündigt, geht es in diesem Monat mit dem Ausbau der Hamburger Straße in Nauen los. Baubeginn wird der kommende Montag, der 18. Februar, sein. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung mit.

Die Hamburger Straße soll auf einer Länge von 1160 Metern grundhaft erneuert werden. Dies betrifft sowohl die Fahrbahn als auch die Nebenanlagen. Nach derzeitigem Stand sollen die Bauarbeiten voraussichtlich Mitte 2020 abgeschlossen sein.

Fünf Bauabschnitte

Vorgesehen ist, die Straße in insgesamt fünf Abschnitten auszubauen. Begonnen wird damit nach Auskunft der Stadt am Rathaus-Kreisverkehr. Der erste Bauabschnitt endet dann in Höhe der Aral-Tankstelle, deren Zufahrt aus Richtung Lietzow kommend frei bleiben wird. Dies war auch Thema der Bauanlaufberatung im Rathaus, an der alle Beteiligten teilgenommen haben.

„Nauen hat viele Jahre auf die Erneuerung der Hamburger Straße gewartet, die nach Beendigung wesentlich zur größeren Verkehrssicherheit beiträgt. Durch sorgfältige Planung sowie durch einen aktuellen Informationsservice sollen die Beeinträchtigungen für die Bürger so gering wie möglich gehalten werden“, sagte Bürgermeister Manuel Meger (LWN).

Einschränkungen für Autofahrer

Trotzdem müssen sich Anwohner sowie alle übrigen Autofahrer während der gesamten Bauzeit auf Einschränkungen einstellen. So wird eine großräumige Umleitung ausgeschildert. Die entsprechende Strecke führt über die Brandenburger oder Ketziner Straße sowie über die Ortsumfahrung B5.

Wichtig zu wissen ist für die Verkehrsteilnehmer auch, dass die Schützenstraße während der Bauzeit als Einbahnstraße ausgewiesen wird – vom Rathaus kommend in Richtung Mahlbusen. Dies macht sich unter anderem deshalb erforderlich, damit die Feuerwehrfahrzeuge vom Depot in der Schützenstraße ohne Probleme zu ihren Einsatzzielen gelangen.

Bürger werden informiert

Wie die Stadt mitteilt, sollen die Bürger ständig über Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Baustelle informiert werden, unter anderem über die Internetseite www.nauen.de. „Anwohner und Anlieger werden darüber hinaus mit Handzetteln der Baufirma über eventuelle kurzfristige Sperrungen ihrer Grundstückszufahrten oder zur Müllentsorgung informiert“, heißt es.

Wegen des Bauvorhabens müssen zudem Bushaltestellen verlegt werden, über deren neue Standorte die Havelbus Verkehrsgesellschaft auf ihrer Internetseite www.havelbus.de informiert. Eine Ersatzbushaltestelle wird an der Brandenburger Straße, Höhe Bürgerbüro, errichtet. Außerdem soll es auf der Nauener Homepage demnächst einen Übersichtsplan geben.

Radfahrstreifen werden abgeteilt

Wie berichtet, soll die Fahrbahn acht Meter breit werden, wobei davon auf beiden Seiten 1,25 Meter breite Radfahrstreifen abgeteilt werden. Hinzu kommen 1,50 bis 2 Meter breite Gehwege und ein Grünstreifen.

Von Andreas Kaatz