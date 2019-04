Groß Behnitz

„Der Heimatverein ist aus dem Behnitzer Dorfleben nicht mehr wegzudenken“, lobten zwei langjährige Mitglieder aus der Ferne. Margareta und Manfred von Borsig sandten diese Grußbotschaft aus München an die Teilnehmer der Veranstaltung, die das 20jährige Bestehen des Behnitzer Heimatvereins feierten.

Der Startschuss fiel am 24. März 1999 im Stübchen des damaligen Bürgermeisters. 15 Enthusiasten hatten vor, sich mit der Geschichte der Behnitzer Dörfer auseinanderzusetzen, Traditionen zu pflegen und die Heimatverbundenheit der Einwohner der Behnitzer Dörfer zu fördern. „Aber auch“, wie Rita Jung, die mit einer kurzen Unterbrechung fast 20 Jahre Vorsitzende des Vereins ist, betonte, „auch das kulturelle Leben zu bereichern“. Das gelingt den heute 35 Mitgliedern auf vielfältige Weise.

Domizil in der alten Dorfschule

Ein Jahr nach der Gründung konnte der Heimatverein nach der Sanierung in die alten Dorfschule einziehen und später die Heimatstube einrichten – ein Höhepunkt im Vereinsleben.

Wie Rita Jung betonte, wirkt der Verein eng mit den anderen Vereinen der Behnitzer Dörfer zusammen, so bei der Gestaltung der Weihnachtsmärkte, der Rosenmontagsfeiern für die Senioren oder beim Besuch des Vereins „Nauener Stadtgeflüster“ in der Kernstadt zur Erkundung von deren Geschichte und bei der Gestaltung der Familienfeste in Quermathen. Der Verein organisiert Wanderungen und Fahrten in die nähere und weitere Umgebung von Groß Behnitz.

Heimatverein hat 20. Jahrbuch herausgegeben

Aber man kümmert sich auch um die Kultur und Geschichte der Orte. Der Bogen der Aktivitäten reicht von der Pflege der Kriegsgrabanlagen und der Anfertigung einer handgeschnitzten Gedenktafel mit den Namen der 44 Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges im Jahr 2007, bis zur Bibelausstellung im Luther-Jahr mit einer Bibel aus dem Jahre 1787.

Das Zusammenwirken mit anderen Nauener Vereinen sei gut für das Zusammenwachsen der Stadt, lobte Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Es sei dem Verein gelungen, in allen 20 Jahren des Bestehens ein Jahrbuch herauszugeben, in dem Aktivitäten im Dorf ebenso beschrieben sind wie geschichtliche Ereignisse, Jubiläen und Gedenken. Das sei wohl einmalig in den Nauener Ortsteilen. „Es sind wertvolle Dokumente für nachfolgende Generationen“, sagte er.

Dorfputz wird organisiert

Dass der Verein auch Freunde und Förderer hat, bewies Ingrid Witte mit einem launigen Gedicht zum Jubiläum ebenso wie mit ihrem Beitrag im 20. Jahrbuch mit ihren Erinnerungen an den Bahnhof Groß Behnitz. „Als Groß- Behnitzerin bin ich mit dem Heimatverein eng verbunden“, meinte sie .

Das bunte und lebendige Vereinsleben werde sich mindestens n den nächsten 20 Jahren fortsetzen, versicherte Rita Jung in ihrem Rückblick auf die vergangenen Jahre. Sie nannte auch gleich die weiteren Aktivitäten: Noch im April organisiert der Heimatverein gemeinsam mit dem Gemeindekirchenrat den Dorfputz und zum Fontane-Jahr ist der Besuch der Aufführung von Kleists Effi Briest im Schloss Ribbeck geplant.

Von Wolfgang Balzer