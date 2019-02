Beim Songcontests „Sing den Theo“ sind junge Nachwuchsmusiker und Bands aufgefordert, einen beliebigen Text Fontanes neu zu vertonen: ob klassisch oder modern, ob Hip Hop oder Heavy Metal – erlaubt ist, was gefällt.

Ein selbst geschriebener Song mit Bezug zu Fontane oder eine Vertonung eines Fontane-Textes muss präsentiert werden. Das Alter der Musiker sollte 25 Jahre nicht überschreiten.

Songs entweder auf CD oder als Link im WAV/mp3 Format oder per Video an die Havelländischen Musikfestspiele unter info@havellaendische-musikfestspiele.de oder an die Musikfestspiele, Theodor-Fontane-Straße 10 in 14641 Nauen OT Ribbeck schicken. Einsendeschluss ist der 31. März 2019.

Am 2. Juni findet ein Konzert mit Auftritten der vier Final-Bands im Schlossgarten Ribbeck statt. Eine Jury aus Prominenten und öffentlichen Persönlichkeiten des Havellandes wird die Auftritte der Bands bewerten.

Auch das Publikum hat Einfluss auf die Wahl des Siegers. Alle Zuschauer können für Ihre Lieblingsband abstimmen.

Der Sieger gewinnt einen Geldpreis und einen Konzertauftritt bei den Havelländischen Musikfestspielen.