Nauen

Der Polizei wurde am Mittwoch eine hilflose Person in Nauens Lindemannsgasse gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 51-jährigen Mann an, der augenscheinlich stark alkoholisiert war.

Platzverweis ausgesprochen

Der Mann beleidigte die Beamten fortlaufend in unflätiger Weise, woraufhin ihm eine Platzverwies ausgesprochen wurde. Dem kam er nicht nach und fasste plötzlich einen 23-jährigen Polizeibeamten an dessen Schutzweste. Der Beamte drängte den Mann zurück, woraufhin der Angreifer zu einem Faustschlag gegen den Polizisten ausholte. Er traf den Beamten ins Gesicht.

2,08 Promille festgestellt

Der 51-Jährige wurde dann vor Ort fixiert und schließlich in Polizeigewahrsam genommen. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille festgestellt.

Das Ganze hat ein juristisches Nachspiel: Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Von MAZonline