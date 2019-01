Nauen

Die Nauener Feuerwehr musste Mittwochabend zu einem Brand auf dem Gelände der Kindertagesstätte „ Borstel“ in Nauen ausrücken. Kurz nach 18 Uhr brannten an der Kita in der Ketziner Straße drei Müllcontainer, die für Papier, Grünen Punkt und Hausmüll ausgelegt waren. Außerdem ging die Holzabgrenzung komplett in Flammen auf.

Der Müllplatz brannte komplett nieder. Quelle: privat

Die Feuerwehr konnte den Brand der Müllanlage löschen. Die Container standen etwa fünf Meter neben der mit viel Holz verkleideten Kita. Das Feuer griff aber nicht auf das Gebäude über, so dass die Einrichtung am Donnerstag wie gewohnt die Kinder betreuen konnte.

Zur Ursache des Brandes konnten keine Angaben gemacht werden.

Von Marlies Schnaibel