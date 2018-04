Regenentwässerung - Brieselanger leben in einer Schüssel

Ein funktionierendes Grabensystem ist auch in Zukunft wichtig für Brieselang. Denn die Gemeinde liegt sehr tief und das Wasser kann nur schwer versickern, weil schon in geringen Tiefen undurchlässige Bodenschichten vorherrschen. Die Bewohner werden auch in Zukunft Probleme mit Schichtenwasser haben, wenn es nicht abgeleitet werden kann.