Ribbeck

In wenigen Tagen wird der Kamin im „Café Theodor“ in Ribbeck wieder brennen. Ein Strandkorb mit großer Birne weist die Vorbeifahrenden auf der B 5 schon auf den Start in die neue Saison hin, die am 6. April beginnt. Auch der Innenraum des gemütlichen Cafés sieht so aus, als ob jede Minute die ersten Gäste kommen würden. „Es alles vorbereitet, jetzt kann es losgehen“, sagt Eva-Mareen Gentz.

Ungeduldig wartet die 39-jährige Inhaberin des „Café Theodor“ auf den kommenden Samstag, wenn die lange Winterpause zu Ende ist. „Ich erhoffe mir im Fontane-Jahr einen großen Kundenansturm, deshalb wird es auch einen speziellen Fontane-Eisbecher geben“, sagt sie ohne bereits zu verraten, wie der aussehen wird. Nur soviel: Eine Birne ist dabei, und das verwendete Eis kommt wie bisher im „Café Theodor“ von einem Italiener aus Berlin.

Alten Kindergarten umgebaut

Eva-Mareen Gentz hatte das 1890 gebaute Gebäude unmittelbar an der B 5 – den früheren Ribbecker Kindergarten – 2005 erworben, drei Jahre lang umgebaut und im August 2008 eröffnet. Zuvor war die gelernte Hotel- und Restaurant-Fachfrau zehn Jahre in einem Angestelltenverhältnis. Sie wollte sich selbstständig machen, unter anderem weil sie sich die Zeit mit ihren drei Kindern besser einteilen konnte.

Das Geschäft lief gut, nicht zuletzt wegen der besonderen Kuchenspezialitäten. „Meine Mutter Monika ist fürs Backen zuständig, und das macht sie super“, sagt Eva-Mareen Gentz. Besonders beliebt bei den Gästen sei der Schoko-Birnen-Kuchen und die verschiedenen Frucht-Streusel-Kuchen. Das gemütliche Ambiente innen wird ergänzt mit vielen Plätzen unter Bäumen auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück. Kinder können sich auf einem kleinen Spielplatz austoben und sogar eine Seilbahn fahren oder Tischtennis spielen.

Einschnitt wegen der Erneuerung der Ortsdurchfahrt

Der Einschnitt erfolgte 2017 mit Beginn der Bauarbeiten an der Ribbecker Ortsdurchfahrt. Baulärm, Absperrungen, Staus – das habe viele Kunden abgehalten“, erzählt die Inhaberin. So musste sie schon 2018 die Öffnungszeiten auf die Wochenenden und Feiertage beschränken. Das wird auch 2019 erstmal so sein. Eva-Mareen Gentz jobt seither wochentags in der Theodor-Körner-Buchhandlung in Nauen.

„Einen Vorteil hatte der Straßenbau aber“, erklärt die 39-Jährige. „Jetzt führt direkt vor dem Café der Havellandradweg entlang, so dass die Radler direkt zu uns abbiegen können.“

Von Jens Wegener