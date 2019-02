Kinder und Jugendliche dürfen mitbestimmen und müssen von Kommunen und Landkreisen beteiligt werden. So ist es seit einigen Monaten in der Brandeburger Kommunalverfassung verankert. Doch wie stellt man es an, möglichst viele Jugendliche im Havelland zu erreichen? Können Instagram und Co. alle Probleme lösen?