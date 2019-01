Ribbeck

Dass die Kinder der Lietzower Kita „Luchwichtel“ und des Hortes in Paulinenaue mal das Mittagessen von einem Schlosskoch zubereitet bekommen, hätten sie wohl nie gedacht. „Dabei ist es gar nichts Besonderes. Ich koche, was den Kindern schmeckt, aber ich lege auf Frische und hohe Qualität wert“, sagt Thore Redepenning. So fährt der 57-Jährige fast täglich von Ribbeck nach Nauen zu Supermärkten, kauft die Ware ein, der er dann wochentags (auch in den Ferien) verarbeitet.

Dazu hat er sich für einige Stunden die Küche des Restaurants „Der Ribbäcker“ am Dorfanger gemietet. „Diese Symbiose funktioniert bestens“, erklärt der Koch und ergänzt: „Als ich Björn Dreidax, den Chef des Ribbäckers, angesprochen hatte, war der gleich angetan, denn sein Restaurant öffnet ja erst später, sodass die Küche morgens frei ist.“

2009 leitete er die Küche im Ribbecker Schloss

Im Juli 2009 trat Thore Redepenning erstmals ins Rampenlicht. Der damalige Friesacker übernahm den Posten des Chefkochs im neuen Restaurant des Schlosses Ribbeck. Gehobene Küche war angesagt, kein Problem für den gelernten Koch, der seine Ausbildung und die ersten Berufsjahre im Fünf-Sterne-Hotel „Palace“ im Europacenter in Berlin absolvierte. Ihm gelang 2010 dann sogar das, was damals kein anderes Restaurant im Havelland schaffte. Die Tester vom „ Gault Millau” waren nach einem Besuch im Schloss Ribbeck mit der Küche und dem Service so zufrieden, dass sie dem Team um Thore Redepenning zwölf Punkte gaben und eine Erwähnung im Führer „ Gault Millau”.

Entscheidung für die Selbstständigkeit

Trotzdem war das Kapitel Schloss Ribbeck für Thore Redepenning schnell zu Ende. Er bekam vom damaligen Geschäftsführer der Betreiber-GmbH, Friedrich Höricke, die Kündigung. „Ich kam als Küchenchef kaum noch zum Kochen. Papierkram, Dienstpläne schreiben, Buchführung, – das war nichts für mich“, so Thore Redepenning. Er ging als Chef-Koch ins Schlossgut Schönwalde. Parallel dazu hatte er 2016 mit der Inhaberin des „Café Theodor“ in Ribbeck (das ist inzwischen geschlossen) Kontakt aufgenommen und vereinbart, für 40 Kita-Kinder in Pessin das Mittagessen zu machen. „Es hat mir viel Spaß gemacht, sodass sich daraus meine neue Selbstständigkeit ergeben hat“, weiß Redepenning. Unter „Schlosskoch.de“ bietet er Catering aller Art an.

Bis zu 160 Essen täglich

Der vierfache Familienvater, der längst in Ribbeck wohnt, wollte keine Schichtarbeit mehr. „Auch an den Wochenenden möchte ich Zeit mit der Familie verbringen. Also kocht der Schlosskoch jetzt etwa 160 Essen für Kinder“, sagt Redepenning. Er liefert das Essen sogar aus, „und zwar so, dass es noch warm und frisch ist, wenn es ankommt.“ Er stimmt alle 14 Tage den Essensplan mit den Erzieherinnen in den Einrichtungen ab, berücksichtigt natürlich die Wünsche der Kinder. Also Spaghetti und „tote Oma“ dürfen nicht fehlen. „Koch zu sein, war und ist mein Traumberuf“, sagt der 57-Jährige. Dafür nimmt er auch in Kauf, im eigenen Haus ständig in der Küche zu stehen: „Niemand will für mich kochen, auch keine Frau.“

Von Jens Wegener