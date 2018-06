Anlässlich des Internationalen Tages der Milch verteilte der Kreisbauernverband Havelland im ganzen Landkreis Milchprodukte an mehreren Grundschulen und Kitas. Damit sollte Werbung für das wertvolle Lebensmittel gemacht werden. Die Kinder nahmen die Erfrischung am Hitzetag dankend an.