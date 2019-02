Nauen

Aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten und der damit verbundenen Sperrung der Hamburger Straße in Nauen wird der Nahverkehr zwischen dem Luchcenter und dem Rathaus stark beeinträchtigt.

Welche Linien betroffen sind

Betroffen sind die Havelbus-Linien 661 ( Nauen-Friesack), 664 (Nauen-Bergerdamm- Königshorst), 669 ( Nauen-Paulinenaue-Friesack) und 680 (Rathenow-Nauen). Die Busse werden über die Brandenburger Straße umgeleitet.

Die Haltestellen „Nauen, Umspannwerk“, „Nauen, Luchcenter“ und „Nauen, Fontanestraße“ können nicht angefahren werden. Für die Haltestelle „Nauen, Rathaus/ Hamburger Straße“ gibt es einen Ersatzhalt in der Brandenburger Straße. Zusätzlich wird die Haltestelle „Nauen, Heinrich-Heine-Straße“ bedient.

Auch für den Nauener Stadtbus (Linie 666) tritt eine geänderte Linienführung in Kraft. In Richtung Luchcenter wird der Bus über die Schützenstraße umgeleitet. Die Rückfahrt erfolgt via „Nauen, Umspannwerk“ über die Bundesstraße 5 und der Brandenburger Straße bis in das Stadtzentrum.

Von MAZ