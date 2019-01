Nauen

Das ist keine Überraschung: Der Arbeitsmarkt zeigt zum Jahresabschluss die üblichen Saisoneffekte: Die Arbeitslosigkeit ist im Dezember im Havelland angestiegen. Im gesamten Arbeitsamtsbezirk Neuruppin sind aktuell 16867 Menschen arbeitslos gemeldet, 375 mehr als im letzten Monat, aber immerhin 1562 weniger als im Dezember des Jahres zuvor.

Insgesamt starker Rückgang

Dieses Gesamtbild zeigt sich auch im Havelland: Hier sind 102 Personen mehr arbeitslos als im Vormonat. Im Dezember 2018 waren es jedoch 305 mehr. „In der Rückschau der letzten fünf Jahre ist die Arbeitslosigkeit um fast 40 Prozent gesunken. Waren im Dezember 2013 noch 7349 Personen arbeitslos gemeldet, sind es im aktuellen Monat 4617“, sagte Simone Hirschmann, Bereichsleiterin Havelland der Agentur für Arbeit.

Zweiteilung im Havelland

Nach wie vor zeigt sich der Arbeitsmarkt im Havelland geteilt in Ost und West. Die Geschäftsstelle Nauen verzeichnet eine leichte Erhöhung der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent Punkte auf 3,9 Prozent zum Vormonat und erreicht damit erneut die niedrigste Quote im Agenturbezirk Neuruppin, teilt die Agentur mit. Die Arbeitslosenquote in Rathenow sank zwar leicht zum Vormonat, beträgt aber mit 8,9 Prozent gut das Doppelte von dem Wert im Osthavelland.

Üblicher saisonaler Anstieg

„Für die Jahreszeit ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit üblich. Insbesondere Menschen, die in den klassischen Außenberufen in der Bau- sowie Land- und Forstwirtschaft tätig sind, haben sich in diesem Monat arbeitslos gemeldet. Zusätzlich sind arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausgelaufen, wie zum Beispiel Arbeitsgelegenheiten und das Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“, bilanzierte Arbeitsagentur-Direktorin Cornelie Schlegel.

Gefragte Pflegeberufe

Im Dezember waren im Havelland 335 offene Stellen gemeldet worden. Vor allem im Bereich „Überlassung von Arbeitskräften“, den Zeitarbeitsunternehmen, waren Stellen zu besetzen. Hier waren vor allem Anlagenmechaniker, Gabelstaplerfahrer, Helfer-Elektro, Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker und Metallbauer gefragt. 42 offene Stellen waren im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen gemeldet. Hier wird mit weitere Nachfrage gerechnet, da im Havelland in diesem Jahr neue Einrichtungen für Tagespflege entstehen und die ambulante Pflege ausgebaut wird.

Von Marlies Schnaibel