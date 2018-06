Nauen

Wenn Christine Ullmann Mohnblumen malt, dann müssten sie eckig oder schwarz sein. „Ich liebe das moderne Malen“, sagt die Neu-Nauenerin, die in der Sparkasse Nauen ihre Bilder zeigt.

Erinnerung an die Kindheit

Die heute 69-Jährige hat sich vor einigen Monaten auf einen besonderen Weg gemacht: Sie hat alle Zelte in ihrer Geburtsstadt Kassel abgebrochen und ist nach Nauen gezogen. Die Stadt hatte sie kennengelernt, als sie nach zwei schweren Verkehrsunfällen in einer Brandenburger Klinik behandelt wurde. „Ich bin durch die Altstadt gegangen, habe die Häuser gesehen und fühlte mich an die Kindheit erinnert“, erzählt sie. Kindheit, das waren Besuche, die sie als kleine Westlerin bei den Großeltern im Osten machte. Jetzt ist sie hier, auch ihrer Tochter in Berlin näher. Und sie ist neugierig auf die Brandenburger.

Einige hat sie schon kennengelernt. Kontaktscheu ist sie nie gewesen. Das hat Christine Ullmann auch bewiesen, als sie in der Sparkasse nicht nur Geld abheben wollte, sondern auch fragte, ob sie hier ihre Bilder zeigen könnte.

Umbau des historischen Hauses

MBS-Filialdirektor Dennis Bark sagte: Ja. Nach dem Umbau des historischen Gebäudes ist die Schalterhalle offen und großzügig geworden, lässt das schöne Oberlicht wirken. An einigen Wänden wurden zudem Galerieleisten angebracht, so dass dort jetzt Bilder angebracht werden können. „In jedem Büro hängen Bilder“, sagt Dennis Bark – für Mitarbeiter und Kunden ergebe sich ein anderer Blick. „Wir wollen der Sparkasse auch eine andere Facette geben“, sagt er.

Von abstrakt bis Glitzerstein

Im Büro des Chefs hängen drei farbstarke Arbeiten von Christine Ullmann, die eine expressive Kraft ausstrahlen. Zum Malen ist die ehemalige Justizangestellte vor acht Jahren gekommen, in Kursen hat sie sich das Handwerkszeug angeeignet, wollte sich aber thematisch nicht einengen lassen. „Ich male aus dem Bauch heraus“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise. Titel gibt sie den Arbeiten nicht, wer mag, kann aber Beethoven oder den Engel durchaus erkennen. Andere Arbeiten sind abstrakte Widerspiegelungen von Zuständen, Ereignissen und Beobachtungen. An der Grenze zum Lieblichen bewegen sich die Arbeiten mit Glitzersteinen.

Bis August werden die Arbeiten nun in der MBS-Geschäftsstelle Nauen gezeigt . Die Ausstellung ist in den Geschäftsräumen der Sparkasse zu den üblichen Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 9 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18:30 Uhr und Mittwoch 9 bis 12:30 Uhr zu sehen.

Von Marlies Schnaibel