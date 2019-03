Falkensee

Der Wünschewagen wird seit Jahren vom ASB-Ortsverband Nauen unterstützt, Am Donnerstag wurden in Falkensee eine Spende des ASB und eine private Spende von Karen Heinrich an das Team übergeben.

Das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort: noch einmal ans Meer, ein letztes Mal noch in die alte Heimat, einmal der Besuch eines Spiels der Lieblingsmannschaft…

Inzwischen sind die Wünschewagen mit ihren Gästen bundesweit unterwegs, Schirmherr des Projektes ist ASB-Präsident Franz Müntefering.

Von MAZ