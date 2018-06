Ribbeck

Jung, charmant, sportlich: So soll es bei den diesjährigen Schlossfestspielen Ribbeck zugehen. Mit dem Stück „Die drei Musketiere“ geht es ab 6. Juli furios auf der Schlossbühne zu. Am Dienstag flossen nicht Tränen und Blut in Ribbeck, sondern Geld. Gewissemaßen, jedenfalls. Landrat Roger Lewandowski überreichte der Schlossfestspiele GmbH einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 8000 Euro.

Unterstützung der Kulturstiftung

Mit Marian Schäfer und Sophie Ammann hatten sich D’Artagnan und My Lady schon mal in Theaterschale geschmissen und das Geld erobert. Das Geld fließt in die Produktion des Stückes. Unterstützung erhalten die Theatermacher neben der Kulturstiftung des Landkreises auch vom Kulturministerium des Landes, die MBS steuert einen Betrag für Sachleistungen bei.

Action und Abenteuer

All das fließt in Action und Abenteuer, Freundschaft und Liebe. Die Geschichte der bekannten vier Freunde wird ab dem 6. Juli in Ribbeck erzählt. Derzeit wird noch in Berlin geprobt. Vor allem Fechttrainer Gerhard Kähling hat viel zu tun.

Einer für alle, alle für einen

Claus Stahnke, Regisseur und Erfinder der Schlossfestspiele, hatte aus vielen Bewerbern seine Darsteller wählen müssen. Als Athos, Aramis, Porthos und D’Artagnan sind in Ribbeck die vier Schauspieler Fabrice Riese, Martin Lommatzsch, Tomás Heise und Marian Schäfer zu erleben. Mit ihnen verwandelt sich Ribbeck in das Paris des 17. Jahrhunderts. Unter dem Schlachtruf „Einer für alle, alle für einen!“ dreht sich alles um Degen, Duelle, Intrigen und romantische Liebe im Schlossgarten Ribbeck.

Spannung auf Ribbecker Schlossbühne

Mit dem bekannten Stück nach Alexandre Dumas setzen die Schlossfestspiele Ribbeck die Reihe ihrer Aufführungen fort. Begonnen hatte alles 2014 mit „Effi Briest“. Es folgten „Amadeus“, als Gastspiel dann der „Sommernachtstraum“ und im vergangenen Jahr die unsterbliche Geschichte von „Romeo und Julia“. Nun also „Die drei Musketiere“. Sie treten in Ribbeck am 6., 7. und 8. Juli sowie am 13., 14 und 15 Juli auf der Ribbecker Schlossbühne in Aktion.

Danach gehen sie auf Gastspielreise nach Plattenburg, Neustadt/Dosse und Belzig.

Von Marlies Schnaibel