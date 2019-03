Ribbeck

Manchmal zieht Matthias Kühn los mit dem Fotoapparat, er hat einen Blick für die schönen Momente der havelländischen Landschaft. Ganz im Sinne des Slogans „Stille Deine Sehnsucht“, den der Tourismusverband Havelland sich verpasst hat.

Seit einem Jahr ist Matthias Kühn dessen Geschäftsführer, zum Fotografieren kommt er da allerdings nur noch selten. Gerade in diesen Tagen. Am Mittwoch beginnt die Internationale Tourismusmesse in Berlin. Das sind Hauptkampftage für die Tourismusfachleute.

Angebote für aktive Leute

Dann heißt es im Trubel der Messe wieder „Stille Deine Sehnsucht“, wobei Matthias Kühn weiß, dass sich hinter der Stille ganz viele aktive Angebote für Besucher verbergen. Boot fahren, Radeln, Sterne gucken, Vögel beobachten, auf Fontanes Spuren wandern: Sportfreunde, Naturfreunde, Kulturfreunde – sie alle sind im Havelland gut aufgehoben.

Stärken des Havellandes

„Die Marke Havelland wird immer stärker und bunter“, sagt er. Der Begriff des Havellandes ist im deutschsprachigen Raum bekannt, vor allem dank des Ribbeck-Gedichtes aus der Feder von Theodor Fontane. Auch wenn mancher fragend staunt: „Ach, das gibt es wirklich, das Ribbeck aus dem Gedicht?“, hat Matthias Kühn so manches Mal gehört. „Der Begriff kennen viele, wir wollen erreichen, sie neugierig auf die Region zu machen“, sagt Kühn.

Ribbeck gibt es nicht nur im Gedicht. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Region geht dabei über die Landkreisgrenzen hinaus, die Reiseregion Havelland reicht von Caputh bis Strodehne. Der 1993 gegründete Verband zählt inzwischen 148 Mitglieder. „Einige scheiden altersbedingt aus, aber es kommen mehr neue Mitglieder hinzu“, erklärt der Geschäftsführer des Verbandes.

Im vergangenen Jahr reichte das vom touristischen Großanbieter wie Karl’s Erlebnishof über eine Flugschule und die Stadt Werder bis zum einfachen Ferienhaus am idyllischen Beetzsee und Fischer Schröder aus Strodehne.

Immer mehr Besucher

Das Havelland bewegt sich mit Blick auf die Besucher- und Übernachtungszahlen im brandenburgischen Mittelfeld. Mit den touristischen Schwergewichten aus dem Spreewald kann es sich nicht messen. „Aber wir haben im vergangenen Jahr eine Steigung von 9,2 Prozent gegenüber 2017 erreicht“, sagt Kühn, das sei stattlich.

Wobei bei dieser Gästezählung nur Einrichtungen über zehn Betten gezählt werden. „Sicher werden wir noch zulegen, wenn Robert Dahl in Elstal und Michael Stober in Groß Behnitz ihre Hotelbaupläne umsetzen“, schätzt er.

Gut besuchter Tourismustag

Auf dem havelländischen Tourismustag in der vergangenen Woche hatten sich mehr als 120 Teilnehmer getroffen und über aktuelle Entwicklungen gesprochen. Verbandsmitglieder, Vertreter von Wirtschaftsförderung und Kommunen kamen zusammen.

„Dem Tourismus wird ein hoher Stellenwert eingeräumt“, fasst Matthias Kühn den Tag zusammen, dafür müssen aber weiter viele Anstrengungen unternommen werden, damit Infrastruktur und Angebote stimmen.

Viel Fontane

In diesem Jahr setzen viele auf Fontaneveranstaltungen. „ Fontane ist viel, aber nicht alles“, weiß Kühn. Auf der ITB wird ein sympathischer Fontanedarsteller für das Havelland werben. Daneben wird mit neuen Flyern, mit neuer Imagebroschüre, mit neuen Postkarten und manchem mehr für das Havelland geworben.

Das Ganze geschieht erstmals mit einem gemeinsamen Stand des Tourismusverbandes. Die Regionen Havelland, Schwielowsee und die Stadt Brandenburg/Havel kochen nicht mehr ihr eigenes Süppchen, sondern versammeln sich an einem Counter. Und das vor einer großen Fotowand, die das Schloss Caputh an der Havel zeigt.

Neu im Havelland Die Fontane-Rad-Route verknüpft auf 300 Kilometer Fontane-Orte im Havelland und im Ruppiner Seenland. Das Schloss Ribbeck bekommt ein neues Fontane-Museum. Eröffnung am 1. Mai. Von Frank Becker sind drei Raum-Musikinstallationen „Follies für Fontane“ ab dem 28. April in Ribbeck, Kleßen und Nennhausen zu erleben. Schlafen unterm Sternenhimmel wird im Sternenpark Westhavelland vom Rathenower Hotel Sonn’Idyll ermöglicht.

Es war nicht ganz einfach, alle von diesem Gemeinschaftsstand zu überzeugen, sagt Matthias Kühn, „aber wir wollen die Kräfte bündeln, ohne dass die Vielfalt verloren geht.“ Im Tourismus sind immer mehr gemeinsame Aktionen der Einzelkämpfer gefragt, sei es bei der Bündelung von Angeboten oder bei der gemeinsamen digitalen Vernetzung.

Von Marlies Schnaibel