Nauen

Vom Brachland hin zum gemütlichen, romantischen Grünen Eck ist das Ziel, das der Verein Mikado als Verantwortlicher im Quartiersmanagement gemeinsam mit den Anwohnern und der Stadtverwaltung Nauen in der östlichen Innenstadt erreichen will. Entstehen soll ein Plätzchen zum Verweilen, Spielen, für Picknick und zum Feiern.

Deshalb lädt Mikado alle großen und kleinen Nauener zu einem Ideennachmittag für Samstag, den 9. Februar, ab 14 Uhr in das Stadtbadcafé ein. Die ersten Ergebnisse werden später in einem Workshop am Mittwoch, dem 13. Februar, ab 16 Uhr im Stadtbadcafé, zu dem vor allem Institutionen und Träger eingeladen sind, präsentiert und weiterentwickelt.

Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr in der gemeinsamen Entwicklung einer ansprechenden, nutzbaren Gestaltung der Fläche „Grünes Eck“ an der Feldstraße/ Ecke Bredower Weg. „Auch die Feldstraße soll in diesem Jahr neu bepflanzt werden. Dazu sind Ideen gefragt“, sagt Bert Lehmann vom Fachbereich Bau der Stadt Nauen.

Die Ergebnisse werden anschließend vom Quartiersmanagement aufgearbeitet und in weiteren Workshops und mit Anwohnern im Nachbarschaftsgarten diskutiert. Das Geplante soll stückweise 2019 und in einer Großaktion 2020 mit der Stadt Nauen umgesetzt werden. Der Verein Mikado würde sich über eine rege Beteiligung freuen, denn es sollen sich die Familien vor Ort wohlfühlen und das Areal nutzen.

Für Fragen steht Sarah Götze von Mikado unter 0157/ 74 13 90 72 sowie per Mail unter nachbarschaftsgarten-nauen@mikado-hvl.de zur Verfügung.

Von MAZ