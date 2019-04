Wachow

Die ärztliche Versorgung in Wachow verbessert sich weiter. Nachdem Allgemeinarzt Matthias Redsch seine Praxisräume in fast sanierten Dorfgemeinschaftshaus bezogen hat, folgte am Montag Zahnarzt Sebastian Arndt mit seiner Assistentin Carolin Kupfer. Er praktizierte bereits im Ort, kehrte nun nach 1,5 Jahren wieder zurück und wird dienstags, donnerstags und freitags in Wachow sein.

Ortsvorsteher Uwe Bublitz freut sich über die Rückkehr: „Damit haben wir für die Region um Wachow wieder eine umfangreiche Absicherung für die Versorgung unserer Bürger.“ Mit Sebastian Arndt habe man einen Arzt gewinnen können, der schon einmal da gewesen sei und der aufgrund der Bauarbeiten nach Schönwalde-Glien ausweichen musste, so der Ortsvorsteher während der kleinen Eröffnungsfeier.

Tür an Tür mit dem Allgemeinarzt

Arndt arbeitet fortan Tür an Tür mit seinem Allgemeinmedizin-Kollegen Matthias Redsch, der ebenfalls kürzlich die neuen Praxisräume in der Villa bezogen hatte.

Wie die Stadt mitteilt, wurde der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses durch die Lokale Aktionsgruppe Havelland LAG e. V. im Rahmen der LEADER-Förderung begleitet. „Einen großen Dank möchte ich der havelländischen LAG-Vorsitzenden Bärbel Eitner aussprechen“, betonte Meger. Knapp 700 000 Euro Fördergelder seien in das Projekt geflossen. Momentan laufen in der Villa die letzten Sanierungsarbeiten.

Obergeschoss umgebaut

Im ersten Bauabschnitt wurde das 1. Obergeschoss zur Arztpraxis umgebaut. Darüber hinaus wurde der Keller der alten Villa wurde trockengelegt und die Barrierefreiheit hergestellt. Ein zweiter Fluchtweg entstand ebenfalls. Wenn alle Umbauarbeiten an der Villa abgeschlossen sind, soll das Dorfgemeinschaftshaus zum Dorfmittelpunkt werden.

Bürgermeister Meger ergänzte: „Wir wünschen Herrn Arndt mit seiner Praxis viel Erfolg in Wachow und dass er viele neue Patienten dazu gewinnt.“

In Hamburg studiert

Der 39-jährige selbstständige Zahnarzt hat in Hamburg Zahnmedizin studiert und ist seit 2007 tätig. „Hier in Wachow habe ich einen halben Versorgungsauftrag durch die kassenzahnärztliche Vereinigung – einer übergeschalteten Behörde – zugeteilt bekommen. Daher arbeite ich in der Zeit, in der ich nicht in Wachow arbeite, in Schönwalde-Glien“, erläuterte Arndt während eines Rundgangs durch die hellen Praxisräume.

Seine Sprechstunden in Wachow sind folgende (Stand: 2.4.2019): Di. 9 bis 14 Uhr, Do. 9 bis 19 Uhr sowie Fr. 8 bis 14 Uhr (u.a. Prophylaxe).

Von MAZ Havelland