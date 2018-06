Wachow

Als Kita-Kind hat man es nun wirklich nicht leicht. Da bekommt man Becher mit leckerem Joghurt in die Hand gedrückt wie Katharina, Ludwig, Nele und all die anderen. Doch dann wird einem mehrfach gesagt: „Noch nicht öffnen, wir machen erst das Foto.“ Kurz darauf hatte die Geduldsprobe aber ein Ende: Ole und Michel löffelten fleißig ihre Becher aus, außerdem stießen Henry und Maximilian mit Schokomilch an. Dass es geschmeckt hat, konnte man anschließend gut an den von Joghurtresten eingerahmten Mündern erkennen – so wie bei Li und Lara.

Zu verdanken hatten die Kinder der Wachower Kita Zwergenvilla die Zwischenmahlzeit dem Kreisbauernverband Havelland. Anlässlich des Internationalen Tages der Milch übergaben Lars Schmidt und Antje Schulze am Freitag 80 Joghurt- und 20 Schokomilchbecher an die Einrichtung. „Wir wollen zu diesem Anlass das positive Bild der Milch herüber bringen“, sagte der Lietzower Landwirt Lars Schmidt.

Lieferung an mehrere Grundschulen und Kitas im Landkreis

Insgesamt beglückte der Bauernverband am Freitag die drei Grundschulen in Paulinenaue, Hohennauen und Nennhausen mit Milchprodukten sowie acht Kitas. Dazu gehörten auch jene in Lietzow, Tremmen, Groß Behnitz, Paaren im Glien und Friesack. 1600 Joghurt- und 800 Schokomilchbecher wurden verteilt. Die Aktion fand in Kooperation mit der Molkerei ODW in Elsterwerda statt, die zu einem großen Teil Milch aus der Region für die Region verarbeitet.

Dieser regionale Ansatz ist es auch, der für Lars Schmidt zählt. Er ist als Vorstandsmitglied im Landesbauernverband speziell fürs Thema Milch zuständig. „Es ist derzeit zwar nicht leicht für die Milchbetriebe, aber wir schauen positiv in die Zukunft.“ Schön wäre es aus seiner Sicht, wenn es bald wieder mehr als 30 Cent für den Liter Milch gibt.

Stimmung wird langsam besser

„Die Stimmung wird langsam besser“, sagt er. So habe man sogar Milchbetriebe, die wieder in den Bau neuer Ställe investieren. Andererseits gebe es Betriebe, die die Milchproduktion einstellen. „Dies gilt aber insbesondere für jene, für die die Milchproduktion das kleinere zweite Standbein darstellt“, so Schmidt.

Erst vor Kurzem gab es für rund zehn Milchbetriebe große Verunsicherung. Weil der Zwischenhändler BMG (Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft) Anfang März plötzlich Insolvenz angemeldet hatte, wussten auch die Betriebe der Erzeugergemeinschaft EZG Nauen-Rathenow von einem Tag auf den anderen nicht, wohin sie ihre Milch loswerden können.

Nach BMG-Insolvenz herrschte große Unruhe

„Das hatte alle Bauern massiv getroffen. Ein Großteil war dann kurzfristig direkt an die Molkereien herangetreten und hatte angefragt, ob diese ihnen die Milch abnehmen“, sagt Milchbauer Uwe Bublitz. Nicht in jedem Fall klappte das, so dass die Landwirte auf der Milch sitzengeblieben sind. „Es herrschte groß Unruhe. Die Landwirte mussten dann die Milch entsorgen, beispielsweise in der Biogasanlage“, so Bublitz.

Gleichzeitig wurde nach einem neuen Partner Ausschau gehalten. „Wir waren mit drei Molkereien im Gespräch und haben uns dann für ODW entschieden“, sagt Bublitz. Das war in der ersten Aprilhälfte. Und er ist zufrieden: „Der Milchtransport läuft und die Bezahlung auch.“ 20 Millionen Liter liefert die Erzeugergemeinschaft im Jahr dorthin. Große Hoffnung, dass die Betriebe für die Milchausfälle aus der Insolvenzmasse der BMG entschädigt werden, hat er aber nicht.

Gesunde Ernährung an der Tagesordnung

In der Wachower Kita hatte man sich über die Aktion zum Tag der Milch während der Kindertagsfeier sehr gefreut. Gesunde Ernährung steht dort aber auch sonst auf der Tagesordnung. „Die Kinder bekommen täglich ihre Milch“, erzählte Kita-Leiterin Birgit Brückner. „Bei uns gibt es eine gesunde Mischkost.“

So erhalten die Kinder beispielsweise Pudding oder Obst zum Nachtisch. Einmal pro Woche ist ein Cornflakestag angesetzt. Und bei den Projektwochen, deren Thema die Kinder selbst festlegen, ging’s auch schon in den Kuhstall, um zu sehen, wo die Milch herkommt.

Von Andreas Kaatz