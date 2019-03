Nauen

Ein karibisch gestalteter Raum mit Palmen und handbemalter Kunst aus Punta Cana lädt seit Kurzem in Nauen zum Yoga ein. Kursleiter Christopher Willer möchte mit diesem neuen Angebot eine kleine Oase als Ausgleich für den stressigen Alltag schaffen. „Immer mehr Menschen probieren verschiedene Yogastile aus, weil sie Gesundheit und Ruhe in der schnelllebigen Zeit suchen“, weiß der Nauener aus Erfahrung.

Nach dem Einrichten der Räume in der Paul-Jerchel-Straße 1 und mit der Veröffentlichung der neuen Yogawebseite, will er nun das Angebot an Yogakursen erweitern. Von Gleichgewichtsübungen über Geschichten zum Mitmachen bis hin zu Klangschalenspielen ist alles dabei. Die karibische Lockerheit und die Atemtechniken, die mit dem Meer synchronisiert würden, wie er sagt, seien etwas Neues aus einem anderen, fernen Land.

Schon länger Yoga praktiziert

Die Idee für das karibische Konzept kam Christopher Willer während seines Aufenthalts in der Dominikanischen Republik. Er wollte erfahren, wie Yoga in fernen Ländern und Kulturen geprägt ist. Nachdem er selbst einige Jahre in Deutschland in verschiedenen Schulen Yoga praktiziert hat, ist er mit diesem Vorwissen nach Punta Cana gereist und ließ sich dort in einem karibischen Yogakurs weiterbilden.

Das tropische Flair, die Gastfreundlichkeit und die kraftvolle Natur locken viele Menschen jedes Jahr in dieses Paradies. „Während meine Freunde mit dem Jeep durch den Regenwald gesaust sind, habe ich jeden Tag mit großer Freude Zeit auf der karibischen Yogamatte mit den Einheimischen verbracht“, sagt Christopher.

Körper wurde immer beweglicher

Schon nach den ersten karibischen Yogastunden spürte er, wie der Körper ganz von alleine immer beweglicher wurde und sich eine innere Gelassenheit eingestellt hat, die er von Deutschland nicht kannte. Das lockere Yoga und die lebendige Art der Einheimischen haben ihn so sehr inspiriert, dass er nach seiner Reise diese Form des Yogas nach Deutschland mitbrachte.

Seine Erlebnisse und Erfahrungen, die er vor Ort gesammelt hat, gibt er nun an alle Interessierten in seinen Yogakursen weiter. „Uns tut das Yoga gut. Mein Kind Ole und ich möchten unbedingt den wöchentlichen Rhythmus beibehalten“, sagt die Brieselangerin Tina. Yoga sei vielseitig und biete eine sehr gute Basis für alle anderen Sportarten.

Guter Ausgleich

Die Körperhaltung und die Konzentrationsfähigkeit verbesserten sich schon nach wenigen Stunden. Während Ole (9) nach dem Yoga erzählt, dass er sich dadurch im Schulsport schon verbessern konnte, findet Tina im Yoga einen gesunden Rückenausgleich für ihre sitzende Tätigkeit auf der Arbeit.

Die Kurse sind für Einsteiger geeignet, so Willer. Besondere Beweglichkeit oder Vorkenntnisse seien nicht notwendig. „Im Großen und Ganzen geht es darum, sich mit Freude zu bewegen und zu entspannen und auf seinen eigenen Körper zu hören“, betont der Kursleiter.

Nur bequeme Kleidung nötig

Es werde nichts weiter als bequeme Kleidung benötigt. Wer möchte, kann seine eigene Matte mitbringen. Ansonsten ist für alles gesorgt. Ein schöner Raum, Düfte der ätherischen Öle, Matten, Kissen und alles, was eine schöne karibische Yogastunde ausmacht, sind vorhanden.

