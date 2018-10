Nauen

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Freitag in der Dammstraße in Nauen. Ein Auto war gegen 0.15 Uhr über sogenannte „Krähenfüße“ gefahren, die unbekannte Täter auf der Straße platziert hatten. Solch ein Krähenfuß besteht meist aus Stahl oder Eisen und hat mehrere Spitzen.

Der geschädigte Autofahrer konnte das Fahrzeug aber noch kontrolliert zum Stehen bringen. Niemand wurde verletzt.

Ein Vorderreifen des Autos wurde zerstört. Polizeibeamte stellten die Krähenfüße sicher, die Ermittlungen zu den Tätern wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.

