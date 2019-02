Nauen

Die Kandidaten der Ländlichen Wählergemeinschaft Nauen (LWN) für die Kommunalwahl am 26. Mai stehen fest. In geheimer Wahl wurden sie für den Kreistag, die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte gewählt.

„Wir haben eine gesunde Mischung aus Jugend und Erfahrung, aus Frauen und Männern“, erklärt der LWN-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Jung.

Mit dem Bürgermeister Manuel Meger an der Spitze wolle die LWN stärkste Fraktion im Stadtparlament und Motor für Nauen bleiben.

Erstmals trete die LWN mit 40 Frauen und Männern in allen 14 Ortsteilen an und unterstreiche damit die Zusammengehörigkeit von Kernstadt und Ortsteilen, so Jung weiter. Für die Stadtverordnetenversammlung wurden 17 Kandidaten bestimmt.

Mit Bürgermeister Manuel Meger als Spitzenkandidat bewerben sich sechs LWN-Kandidaten für den Kreistag. „Damit dokumentieren wir unser Engagement für Nauen auch auf Kreisebene“, so Jung.

Von Jens Wegener