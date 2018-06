Havelland

Die letzten Vorbereitungen auf dem riesigen Hof der Landwirte Mathias und Henning Jung in Klein Behnitz laufen. Tische, Stühle, Sitzbänke werden in der Scheune postiert, die Versorgung der Gäste abgesprochen, der Rasen noch mal gemäht, damit am Sonntag alles passt. „Wir rechnen mit etwa 100 Gästen zum Auftakt. Und wie viele über den Tag verteilt kommen, kann ja keiner wissen“, sagt Mathias Jung.

Seit fünf Jahren gibt es den landwirtschaftlichen Betrieb der beiden Brüder und ihrer Familien, zuvor hatte Vater Wolfgang Jung die Geschäfte geführt. Am Sonntag sind in Klein Behnitz neben Kühen auch moderne und historische Technik zu sehen. Zunächst aber beginnt um 9.30 Uhr dort das agrarpolitische Frühstück, bei dem über aktuelle Themen der Landwirtschaft mit Politikern, Verwaltungsleuten und Landwirten geredet wird. „Es geht auch um die Jagd und um Bienen“ erzählt Henning Jung.

Räder am Bahnhof Nauen ausleihen

„Das Besondere an dieser Landpartie ist, dass die Besucher mit dem Rad alle Stationen sehr gut und in nicht festgelegter Reihenfolge anfahren können“, erklärt Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland. Gemeinsam mit dem Tourismusverband habe man diese Tour für Sonntag zusammengestellt. Bereits am Samstag gibt es die Landpartie im Westhavelland im Raum Spaatz, Wolsier und Prietzen. Dort ist der Rundkurs zwischen den teilnehmenden Betrieben 15 Kilometer lang, im Osthavelland am Sonntag etwa 30 Kilometer.

Wer in Nauen mit dem Zug ankommt, kann dort ein Fahrrad ausleihen (Anmeldung unter www. radeln-im-havelland.de) und dann seine Tour über den Havellandradweg beginnen.

Gehölze und Obstbäume

In Nauen lädt die Baumschule (Am Kuhdamm 3) zur Besichtigung ein. „Wir zeigen unter anderem bienenfreundliche Gehölze“, sagt Margarethe Beythien vom Baumschule-Team. Gartenfreunde und Liebhaber von Obstbäumen kommen auf ihre Kosten.

Kutschfahrt auf dem Jugendhof

Weitere Stationen der Landpartie, die zwischen 10 und 18 Uhr besucht werden können, sind der Landfrauenverein Havelland und der Heimatverein Lietzow direkt am Havellandradweg, der Betrieb von Schäfermeister Helmut Biermann in Berge , der Havellandhof Ribbeck von Peter Kaim, die Agro Farm GmbH von Dirk Peters in Neukammer und der Jugendhof Berge. Dort kann man den Bioland-Betrieb erkunden und das soziale Jugendwohnprojekt in ökologischer Bauweise besichtigen. Außerdem sind Fahrten mit der neuen Kutsche möglich, die aus Spenden von MAZ-Lesern finanziert wurde.

Von Jens Wegener