Lietzow

„Kleine Hände, große Zukunft“ – unter diesem Wettbewerbsmotto öffneten Handwerksbetriebe ihre Türen, gewährten Kita-Kindern bundesweit spannende Einblicke in die Welt des Handwerks und entfachten die Neugier und Begeisterung der kleinen Handwerker von morgen. Auch die Havelländer machten mit.

Aus 200 Einsendungen kürte eine Expertenjury aus Handwerk und Frühpädagogik zwölf Landessieger, die sich jeweils über 500 Euro Preisgeld für ein Kita-Fest oder einen Aktionstag zum Thema „Handwerk“ freuen können. Die Jury überzeugt hat schließlich das Handwerksposter der „Lietzower Luchwichtel“ aus Nauen. Die Kita ist damit Landessieger Brandenburg geworden.

Scheck für die Lietzower

Am Dienstag nahmen die 23 Jungen und Mädchen, die sich an dem Projekt beteiligten, den Scheck aus den Händen der stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin der HWK Potsdam, Heike Liere, in ihrer Kita in Empfang.

Die Lietzower wurden Landessieger. Quelle: Tanja M. Marotzke

Die Lietzower Kinder hatten sich bei einer Uhrmacherin umgeschaut und selbst Uhren gebaut, außerdem haben sie sich „altes Handwerk“ genauer angeschaut: Drei Spinnerinnen hatten ihnen gezeigt, wie früher Wolle gesponnen wurde. „Wir haben uns sehr gefreut“, sagte Kita-Leiterin Heike Riegel. Mit dem Preisgeld wird in der nächsten Woche ein Bus gemietet und nach Potsdamgefahren. Die Kinder wollen dort das Extavium besuchen, das wissenschaftliche Mitmachmuseum „Es gab noch eine Überraschung obendrauf“, sagte Heike Riegel, „die Handwerkskammer spendierte uns zusätzlich das Eintrittsgeld.“

Neun Mitbewerber aus der Region

Aus der Region Westbrandenburg beteiligten sich insgesamt neun Kindertagesstätten an dem Wettbewerb. Neben der Sieger-Kita waren dies die Integrations-Kindertagesstätte „Entdeckerland“ in Falkensee, die Kita „Dossespatzen“ in Wittstock, die Kita „Freche Früchtchen“ in Nuthetal, die Evangelischen Kitas Lehnin und Mahlow, die DRK-Kita Haus 4 in Brandenburg an der Havel, die Fröbel Kita Kinderland in Ludwigsfelde sowie die Kita „Aller-Hand“ in Pritzwalk.

Lob für Lobwichtel

„Kita-Gruppen besuchten mit ihren Erzieherinnen und Erziehern verschiedenste Handwerksbetriebe in ihrer Umgebung, die gerne Einblicke in ihren Arbeitsalltag gewährten. Das dort gesammelte Wissen beeindruckte Kinder, Erzieher, Eltern und Großeltern gleichermaßen und steigerte die Wertschätzung für Handwerksberufe und ihre Vielfalt. Wir sind daher dankbar für dieses große Engagement, gratulieren den Kindern der Kita Lietzower Luchwichtel und freuen uns auf weitere gemeinsame Handwerksprojekte“, sagte dazu Heike Liere von der Handwerkskammer Potsdam.

Kreative Handwerksberufe

Joachim Wohlfeil, Vorsitzender der Aktion Modernes Handwerk e.V. sagte zu dem Programm: „Mit unserem Kita-Projekt möchten wir schon den Jüngsten einen spielerischen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt des Handwerks geben. Wir freuen uns, wenn die Kinder noch lange an die erlebnisreichen Tage etwa beim Goldschmied, Mechatroniker oder Konditor zurückdenken – und sich vielleicht in Zukunft für einen der zahlreichen, kreativen Handwerksberufe entscheiden.“

Die Initiative der Aktion Modernes Handwerk e.V.will Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren bereits zum fünften Mal motivieren, handwerkliche Tätigkeiten an der Seite von echten Handwerkern zu erleben und sogar selbst auszuprobieren. Für 2018/2019 wird eine Fortsetzung des erfolgreichen Projekts bereits vorbereitet. Dann heißt es wieder: „Wer will fleißige Handwerker sehen.“

Von Marlies Schnaibel