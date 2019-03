Markee

Für die Schüler der Havellandschule in Markee ist das Erscheinen ihrer Schülerzeitung immer wieder ein Höhepunkt im Schulalltag. Nun wurde das „Markeer Schulgeflüster“ beim brandenburgweiten Schülerzeitungswettbewerb mit dem Landespreis in der Kategorie Förderschulen ausgezeichnet. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.

Schüler fuhren zur Verleihung nach Potsdam

Zur offiziellen Preisverleihung im Brandenburger Landtag mit Landtagspräsidentin Britta Stark und Bildungsministerin Britta Ernst reisten neben Lehrerin Jacoba Conrad auch die Schüler Max und Geraldine. Für die beiden war es ein ganz besonderes Ereignis. „Allein in dem Saal zu sitzen, in dem sonst die Politiker reden, war schon beeindruckend. Und es war ganz still, weil alle aufgeregt und gespannt waren“, erzählt die 17-Jährige.

Mobbing soll auch Thema in der Schülerzeitung werden

Neben der musikalischen Begleitung des Programms gefiel den beiden Schülern, dass bei den Reden auch auf Mobbing eingegangen wurde. „Darüber sollten wir auch in unserer Schülerzeitung mal etwas schreiben, denn Mobbing ist ein wichtiges Thema“, sagt der elfjährige Max. Geraldine könnte sich vorstellen, dass man in einer der nächsten Ausgaben eine Fotostory zu diesem Thema machen könnte. An Ideen mangelt es den Schülern nicht.

Wie lange es das „Markeer Schulgeflüster“ eigentlich schon gibt, kann Lehrerin Jacoba Conrad nicht mehr genau sagen. Nur so viel: Seit etwa vier Jahren erscheint die Schülerzeitung durchgehend in Farbe. Das tut dem Heft, dass vor allem auf Bilder setzt, sehr gut.

„Markeer Schulgeflüster “ berichtet vom Schulalltag

„In der Zeitung berichten wir hauptsächlich davon, was in der Schule so alles passiert“, erklärt Conrad. Seien es Projekttage, Klassenfahrten oder Sporttourniere, wer etwas davon verpasst hat, erfährt spätestens in der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung davon. „Das ist sehr schön, weil man so sieht, was die anderen Klassen so machen“, erzählt Max. Und ganz nebenbei können sich die Schüler dann auch selbst auf einem der Fotos endecken. Wie etwa Max beim Projekttag zu Martin Luther. „Wir haben erfahren, wie Luther damals gelebt hat und mit Feder und Tinte geschrieben, so wie er auch.“

Preisgeld geht zunächst an den Förderverein

All diese kleinen und großen Höhepunkte aus dem Schulalltag werden in der Schülerzeitung liebevoll gesammelt. „Der Bericht einer Schülerin über die Klassenfahrt zum Schwielowsee wurde sogar lobend erwähnt“, freut sich Jacoba Conrad. Das Preisgeld geht zunächst an den Förderverein. Dann wird entschieden was damit passiert. „Davon könnte man viele schöne Ausflüge machen“, schlug Max sogleich vor.

Von Danilo Hafer